Météo: forte instabilité attendue au Maroc en ce début février

Le Maroc s’apprête à entamer le mois de février dans un contexte météorologique agité. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), une instabilité marquée devrait s’installer tout au long de la semaine prochaine, affectant particulièrement les régions du Rif, du Gharb, du Loukkos et de Tanger.

Au programme, des pluies régulières, des vents parfois violents, une baisse des températures ainsi que des chutes de neige sont attendues sur les sommets. Cette situation est liée à l’arrivée d’une nouvelle perturbation qui abordera le pays dès lundi par la façade nord-ouest.

Associé à une dépression atlantique marquée au large des côtes, ce système pourrait engendrer des précipitations parfois abondantes sur la moitié nord du Royaume. Des rafales de vent soutenues sont également prévues à l’approche de cet épisode perturbé.

Dès le début de la semaine, les perturbations feront ainsi leur retour massif. Les pluies devraient concerner les régions du Nord et du Centre, les reliefs de l’Atlas ainsi que le nord de l’Oriental.

Les précipitations seront localement fortes et continues sur l’extrême Nord et le Rif, laissant présager un épisode météorologique particulièrement actif.

Neige, vents forts et baisse des températures

Parallèlement aux pluies, des chutes de neige sont prévues sur les sommets du Haut Atlas, du Moyen Atlas et du Rif, confirmant le caractère hivernal de cette séquence météorologique.

Les vents devraient également se renforcer, avec des rafales fortes à localement très fortes attendues sur les plaines nord et centre, le Rif, l’Atlas et l’Oriental.

Sur le plan thermique, une baisse sensible des températures diurnes est annoncée à l’échelle nationale, accentuant la sensation de froid, notamment dans les zones exposées aux vents.

À partir de mercredi et jusqu’à la fin de la semaine, l’instabilité devrait persister, avec un maintien des chances de pluies et d’averses sur la moitié nord du pays, en particulier sur le Rif et l’extrême Nord.

La neige restera possible sur les hauteurs, tandis qu’une remontée progressive des températures est attendue à partir du milieu de semaine.

Face à ces conditions, la Direction générale de la météorologie appelle à la plus grande vigilance, notamment à proximité des zones inondables.

Il est recommandé d’éviter de s’aventurer près des oueds ou des pentes instables, où les risques peuvent s’intensifier en cas de fortes précipitations.

La DGM invite également les citoyens à rester connectés aux bulletins d’alerte officiels afin de suivre l’évolution de la situation météorologique.

Le respect des consignes émises par les autorités locales demeure essentiel pour limiter les risques et garantir la sécurité des populations.