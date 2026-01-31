Météo. Températures en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud ce samedi 31 janvier

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

- Ciel nuageux avec pluies sur le Moyen et le Haut Atlas, le Saiss et le Rif.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Tangérois, Loukkos et le Gharb.

- Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les provinces sahariennes et les reliefs de l’Atlas.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de -3/5°C sur l’Atlas, de 4/9°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Assilah et Sidi Ifni, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 31 janvier 2026:

- Oujda min 9 max 16

– Bouarfa min 7 max 17

– Al Hoceima min 12 max 16

– Tétouan min 11 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 14 max 16

– Tanger min 13 max 16

– Kénitra min 11 max 18

– Rabat min 12 max 18

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 12 max 18

– Settat min 11 max 17

– Safi min 12 max 19

– Khouribga min 8 max 16

– Béni Mellal min 12 max 17

– Marrakech min 12 max 19

– Meknès min 9 max 15

– Fès min 10 max 16

– Ifrane min 3 max 8

– Taounate min 9 max 16

– Errachidia min 11 max 22

– Ouarzazate min 11 max 23

– Agadir min 15 max 20

– Essaouira min 14 max 19

– Laâyoune min 17 max 23

– Es-Semara min 15 max 23

– Dakhla min 16 max 20

– Aousserd min 12 max 29

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min 07 max 13