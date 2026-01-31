Société

Météo. Températures en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud ce samedi 31 janvier

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 janvier 2026:

Le 31/01/2026 à 05h55

- Ciel nuageux avec pluies sur le Moyen et le Haut Atlas, le Saiss et le Rif.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Tangérois, Loukkos et le Gharb.

- Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les provinces sahariennes et les reliefs de l’Atlas.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de -3/5°C sur l’Atlas, de 4/9°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur la moitié nord du royaume et en hausse sur les provinces sud.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Assilah et Sidi Ifni, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 31 janvier 2026:

- Oujda min 9 max 16

Bouarfa min 7 max 17

Al Hoceima min 12 max 16

Tétouan min 11 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 14 max 16

Tanger min 13 max 16

Kénitra min 11 max 18

Rabat min 12 max 18

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 12 max 18

Settat min 11 max 17

Safi min 12 max 19

Khouribga min 8 max 16

Béni Mellal min 12 max 17

Marrakech min 12 max 19

Meknès min 9 max 15

Fès min 10 max 16

Ifrane min 3 max 8

Taounate min 9 max 16

Errachidia min 11 max 22

Ouarzazate min 11 max 23

Agadir min 15 max 20

Essaouira min 14 max 19

Laâyoune min 17 max 23

Es-Semara min 15 max 23

Dakhla min 16 max 20

Aousserd min 12 max 29

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 07 max 13

