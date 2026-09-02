Société

Météo. Forte hausse des températures, brume sur le littoral et orages locaux ce mercredi 2 septembre

Une barque sur la plage de Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 2 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 06h02

-Temps assez chaud à chaud sur le Loukkos, le Gharb, les plaines intérieures Nord et Centres, l’intérieur du Souss, le Saiss, le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des Provinces Sahariennes.

-Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques et Méditerranéennes.

-Averses orageuses sur le Moyen l’Atlas, le Nord de l’Oriental et l’extrême sud des provinces sahariennes.

-Ondées et orages sur les plateaux de phosphates, le Haut Atlas et le Sud-est.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-sables, par endroits.

-Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Saiss et l’intérieur du Souss, de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 21/25°C généralement ailleurs.

-Température du jour en hausse sur le Gharb, le Loukkos, les plaines intérieures, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Saiss, le Rif, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

-Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée et temporairement agitée à forte en début de matinée sur les côtes centres.

Lire aussi : Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 2 septembre 2026:

Oujda min 22 max 37

Bouarfa min 21 max 37

Al Hoceima min 25 max 29

Tétouan min 25 max 25

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 24 max 26

Tanger min 24 max 31

Kénitra min 19 max 39

Rabat min 18 max 35

Casablanca min 24 max 31

El Jadida min 22 max 30

Settat min 20 max 38

Safi min 20 max 32

Khouribga min 24 max 42

Béni Mellal min 24 max 43

Marrakech min 22 max 45

Meknès min 20 max 44

Fès min 23 max 43

Ifrane min 18 max 33

Taounate min 26 max 43

Errachidia min 27 max 39

Ouarzazate min 25 max 39

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 19 max 27

Laâyoune min 21 max 30

Es-Semara min 21 max 40

Dakhla min 22 max 29

Aousserd min 27 max 45

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 20 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 06h02
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

International

Nouakchott sous la canicule: privés d’électricité, les habitants trouvent refuge à la plage

Société

Tarfaya: la plage Boura, une destination familiale prisée pour la pêche et la détente

Société

La plage, une étrangère apprivoisée

Société

Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Articles les plus lus

1
Barrages: 1,46 milliard de m³ en moins depuis la mi-mai, l’état des stocks au 1er septembre
2
Sahel: les implications de l’intervention militaire inédite de l’Algérie au Niger
3
Cette parlementaire qui confond domaine public et domaine privé
4
Quand une certaine presse espagnole confond l’Algérie et le Maroc
5
Carburants: phénomène rare, le gasoil flirte avec les 15 dirhams et devient plus cher que l’essence
6
Impuissance et complot: la fumée de la propagande pour cacher celle des incendies…
7
Fosses communes, censure et déni d’État: pourquoi le régime d’Alger étouffe toute vérité sur les victimes des feux de forêt
8
Vols ordinaires
Revues de presse

Voir plus