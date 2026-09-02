Météo. Forte hausse des températures, brume sur le littoral et orages locaux ce mercredi 2 septembre

Une barque sur la plage de Oualidia.

-Temps assez chaud à chaud sur le Loukkos, le Gharb, les plaines intérieures Nord et Centres, l’intérieur du Souss, le Saiss, le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des Provinces Sahariennes.

-Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques et Méditerranéennes.

-Averses orageuses sur le Moyen l’Atlas, le Nord de l’Oriental et l’extrême sud des provinces sahariennes.

-Ondées et orages sur les plateaux de phosphates, le Haut Atlas et le Sud-est.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-sables, par endroits.

-Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Saiss et l’intérieur du Souss, de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 21/25°C généralement ailleurs.

-Température du jour en hausse sur le Gharb, le Loukkos, les plaines intérieures, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Saiss, le Rif, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

-Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée et temporairement agitée à forte en début de matinée sur les côtes centres.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 2 septembre 2026:

– Oujda min 22 max 37

– Bouarfa min 21 max 37

– Al Hoceima min 25 max 29

– Tétouan min 25 max 25

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 24 max 26

– Tanger min 24 max 31

– Kénitra min 19 max 39

– Rabat min 18 max 35

– Casablanca min 24 max 31

– El Jadida min 22 max 30

– Settat min 20 max 38

– Safi min 20 max 32

– Khouribga min 24 max 42

– Béni Mellal min 24 max 43

– Marrakech min 22 max 45

– Meknès min 20 max 44

– Fès min 23 max 43

– Ifrane min 18 max 33

– Taounate min 26 max 43

– Errachidia min 27 max 39

– Ouarzazate min 25 max 39

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 19 max 27

– Laâyoune min 21 max 30

– Es-Semara min 21 max 40

– Dakhla min 22 max 29

– Aousserd min 27 max 45

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 20 max 35