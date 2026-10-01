Société

Météo. Chaleur persistante dans le Sud ce jeudi 1er octobre, avec des averses orageuses sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental

Une plage sur la côte atlantique.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2026 à 06h53

- Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Souss et le Sud-est et chaud sur les Provinces Sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines Atlantiques et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

- Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses versants est, le Rif et l’Oriental.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres et les provinces Sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur les Provinces Sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, devenant agitée à forte l’après-midi, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Pluies, averses, temps chaud... ce que nous réserve la météo cette semaine

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er octobre 2026:

Oujda min 20 max 33

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceïma min 18 max 23

Tétouan min 17 max 28

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 19 max 29

Kénitra min 20 max 28

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 20 max 26

Settat min 18 max 32

Safi min 18 max 30

Khouribga min 19 max 33

Béni Mellal min 22 max 35

Marrakech min 21 max 38

Meknès min 19 max 33

Fès min 20 max 33

Ifrane min 15 max 26

Taounate min 22 max 35

Errachidia min 20 max 31

Ouarzazate min 18 max 32

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 22 max 40

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 26 max 42

Lagouira min 21 max 31

Midelt min 16 max 28.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2026 à 06h53
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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