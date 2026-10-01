Météo. Chaleur persistante dans le Sud ce jeudi 1er octobre, avec des averses orageuses sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental

- Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Souss et le Sud-est et chaud sur les Provinces Sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines Atlantiques et la Méditerranée, la matinée et la nuit.
- Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses versants est, le Rif et l’Oriental.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres et les provinces Sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur les Provinces Sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.
- Température en légère baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, devenant agitée à forte l’après-midi, et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er octobre 2026:
– Oujda min 20 max 33
– Bouarfa min 16 max 29
– Al Hoceïma min 18 max 23
– Tétouan min 17 max 28
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 20 max 24
– Tanger min 19 max 29
– Kénitra min 20 max 28
– Rabat min 20 max 26
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 18 max 32
– Safi min 18 max 30
– Khouribga min 19 max 33
– Béni Mellal min 22 max 35
– Marrakech min 21 max 38
– Meknès min 19 max 33
– Fès min 20 max 33
– Ifrane min 15 max 26
– Taounate min 22 max 35
– Errachidia min 20 max 31
– Ouarzazate min 18 max 32
– Agadir min 18 max 26
– Essaouira min 19 max 26
– Laâyoune min 20 max 35
– Es-Semara min 22 max 40
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 26 max 42
– Lagouira min 21 max 31
– Midelt min 16 max 28.