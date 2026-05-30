Société

Météo. Chaleur persistante ce samedi 30 mai avec risques d’orages sur l’Atlas et le Sud-Est

Le barrage de Bin el Ouidane, province d’Azilal, conçu par l’ingénieur André Coyne.

Avec son lac aux reflets émeraude entouré de reliefs majestueux, Bin El Ouidane figure parmi les destinations nature les plus spectaculaires du Maroc. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 30 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/05/2026 à 05h55

- Temps assez chaud a chaud sur les plaines intérieures, le Saïss, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur les régions de l’atlas et le sud-est.

- Formations brumeuses ou bruines locales matinales et nocturnes par endroits sur la rive méditerranéenne et les plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les cotes sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 06/13°c sur les haut et moyen atlas, de 20/25 sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes, et de 14/19 partout ailleurs.

- Températures maximales en baisse sur les provinces sud et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap spartel et Laâyoune et agitée au sud.

Lire aussi : Forte hausse des températures jusqu’au mardi prochain: les explications de la DGM

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 mai 2026:

Oujda min 17 max 34

Bouarfa min 18 max 33

Al Hoceima min 12 max 22

Tétouan min 11 max 29

Sebta min 15 max 21

Mellilia min 17 max 24

Tanger min 15 max 30

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 18 max 24

Casablanca min 19 max 22

El Jadida min 18 max 23

Settat min 16 max 34

Safi min 17 max 26

Khouribga min 17 max 37

Béni Mellal min 19 max 37

Marrakech min 18 max 37

Meknès min 17 max 37

Fès min 18 max 39

Ifrane min 15 max 27

Taounate min 18 max 38

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 18 max 35

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 22

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 17 max 35

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 16 max 31.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/05/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#chaleur

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