Météo. Chaleur persistante ce samedi 30 mai avec risques d’orages sur l’Atlas et le Sud-Est

- Temps assez chaud a chaud sur les plaines intérieures, le Saïss, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur les régions de l’atlas et le sud-est.
- Formations brumeuses ou bruines locales matinales et nocturnes par endroits sur la rive méditerranéenne et les plaines nord et centre.
- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les cotes sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 06/13°c sur les haut et moyen atlas, de 20/25 sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes, et de 14/19 partout ailleurs.
- Températures maximales en baisse sur les provinces sud et en légère hausse ailleurs.
- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap spartel et Laâyoune et agitée au sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 mai 2026:
– Oujda min 17 max 34
– Bouarfa min 18 max 33
– Al Hoceima min 12 max 22
– Tétouan min 11 max 29
– Sebta min 15 max 21
– Mellilia min 17 max 24
– Tanger min 15 max 30
– Kénitra min 19 max 27
– Rabat min 18 max 24
– Casablanca min 19 max 22
– El Jadida min 18 max 23
– Settat min 16 max 34
– Safi min 17 max 26
– Khouribga min 17 max 37
– Béni Mellal min 19 max 37
– Marrakech min 18 max 37
– Meknès min 17 max 37
– Fès min 18 max 39
– Ifrane min 15 max 27
– Taounate min 18 max 38
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 18 max 35
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 16 max 22
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 17 max 35
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 22 max 42
– Lagouira min 18 max 27
– Midelt min 16 max 31.