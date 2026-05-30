Météo. Chaleur persistante ce samedi 30 mai avec risques d’orages sur l’Atlas et le Sud-Est

Avec son lac aux reflets émeraude entouré de reliefs majestueux, Bin El Ouidane figure parmi les destinations nature les plus spectaculaires du Maroc. . DR

- Temps assez chaud a chaud sur les plaines intérieures, le Saïss, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur les régions de l’atlas et le sud-est.

- Formations brumeuses ou bruines locales matinales et nocturnes par endroits sur la rive méditerranéenne et les plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les cotes sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 06/13°c sur les haut et moyen atlas, de 20/25 sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes, et de 14/19 partout ailleurs.

- Températures maximales en baisse sur les provinces sud et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap spartel et Laâyoune et agitée au sud.

Lire aussi : Forte hausse des températures jusqu’au mardi prochain: les explications de la DGM

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 mai 2026:

– Oujda min 17 max 34

– Bouarfa min 18 max 33

– Al Hoceima min 12 max 22

– Tétouan min 11 max 29

– Sebta min 15 max 21

– Mellilia min 17 max 24

– Tanger min 15 max 30

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 18 max 24

– Casablanca min 19 max 22

– El Jadida min 18 max 23

– Settat min 16 max 34

– Safi min 17 max 26

– Khouribga min 17 max 37

– Béni Mellal min 19 max 37

– Marrakech min 18 max 37

– Meknès min 17 max 37

– Fès min 18 max 39

– Ifrane min 15 max 27

– Taounate min 18 max 38

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 18 max 35

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 22

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 17 max 35

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 18 max 27

– Midelt min 16 max 31.