Météo. Chaleur persistante au Sud, températures en baisse sur les plaines Nord et Centre ce mardi 15 septembre

- Temps chaud sur le Souss et les provinces sahariennes, et assez chaud à chaud sur le Sud-Est et les régions nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

- Averses orageuses par endroits sur l’Atlas et ses versants est, l’intérieur de Souss, et l’extrême sud du pays.

- Ondées et orages sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines centre, l’intérieur des provinces du Sud et le Souss et de 17/23°C ailleurs.

- Température en baisse sur les plaines nord et centre.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et peu agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 30

– Bouarfa min 22 max 32

– Al Hoceïma min 21 max 27

– Tétouan min 22 max 25

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 22 max 31

– Kénitra min 20 max 28

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 23 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 21 max 35

– Safi min 23 max 33

– Khouribga min 22 max 35

– Béni Mellal min 25 max 37

– Marrakech min 27 max 38

– Meknès min 24 max 36

– Fès min 23 max 37

– Ifrane min 17 max 28

– Taounate min 25 max 38

– Errachidia min 24 max 32

– Ouarzazate min 24 max 31

– Agadir min 23 max 35

– Essaouira min 23 max 31

– Laâyoune min 25 max 41

– Es-Semara min 26 max 40

– Dakhla min 17 max 29

– Aousserd min 26 max 42

– Lagouira min 22 max 32

– Midelt min 19 max 27