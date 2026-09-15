Société

Météo. Chaleur persistante au Sud, températures en baisse sur les plaines Nord et Centre ce mardi 15 septembre

La ville de Fès.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/09/2026 à 06h00

- Temps chaud sur le Souss et les provinces sahariennes, et assez chaud à chaud sur le Sud-Est et les régions nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

- Averses orageuses par endroits sur l’Atlas et ses versants est, l’intérieur de Souss, et l’extrême sud du pays.

- Ondées et orages sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines centre, l’intérieur des provinces du Sud et le Souss et de 17/23°C ailleurs.

- Température en baisse sur les plaines nord et centre.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et peu agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

Oujda min 17 max 30

Bouarfa min 22 max 32

Al Hoceïma min 21 max 27

Tétouan min 22 max 25

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 22 max 31

Kénitra min 20 max 28

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 23 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 21 max 35

Safi min 23 max 33

Khouribga min 22 max 35

Béni Mellal min 25 max 37

Marrakech min 27 max 38

Meknès min 24 max 36

Fès min 23 max 37

Ifrane min 17 max 28

Taounate min 25 max 38

Errachidia min 24 max 32

Ouarzazate min 24 max 31

Agadir min 23 max 35

Essaouira min 23 max 31

Laâyoune min 25 max 41

Es-Semara min 26 max 40

Dakhla min 17 max 29

Aousserd min 26 max 42

Lagouira min 22 max 32

Midelt min 19 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/09/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Economie

Climat: le Maroc confronté à la sécheresse des sols la plus sévère d’Afrique

Société

Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Société

Témara: la rénovation de la plage Casino fait l’unanimité

International

Sénégal: Ngor, la plage qui résiste à la chaleur et attire les amoureux du littoral

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Articles les plus lus

1
Carburants: El Bitar charge Akhannouch sur les stocks et promet trois mois de réserves
2
Ceuta devant le Parlement européen: quand l’accusation précède la preuve
3
Urgence et priorité
4
Autoroute Nador West Med: le chantier approche de son achèvement, 95% des travaux réalisés
5
DGSN-DGST: l’homme le plus recherché de Danemark arrêté à Tanger
6
Fouzi Lekjaa fustige le bilan de la gestion du RNI dans la province de Boulemane et promet une reddition des comptes
7
Driouch: le barrage Beni Azimane à 98% d’avancement, dernière ligne droite avant sa mise en service
8
Larache: un important incendie ravage la forêt de Kalaïyine, les FAR et trois Canadair à pied d’œuvre
Revues de presse

Voir plus