Météo. Chaleur persistante au Sud, températures en baisse sur les plaines Nord et Centre ce mardi 15 septembre

- Temps chaud sur le Souss et les provinces sahariennes, et assez chaud à chaud sur le Sud-Est et les régions nord et centre.
- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.
- Averses orageuses par endroits sur l’Atlas et ses versants est, l’intérieur de Souss, et l’extrême sud du pays.
- Ondées et orages sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines centre, l’intérieur des provinces du Sud et le Souss et de 17/23°C ailleurs.
- Température en baisse sur les plaines nord et centre.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et peu agitée au Sud.
Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 30
– Bouarfa min 22 max 32
– Al Hoceïma min 21 max 27
– Tétouan min 22 max 25
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 22 max 31
– Kénitra min 20 max 28
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 23 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 21 max 35
– Safi min 23 max 33
– Khouribga min 22 max 35
– Béni Mellal min 25 max 37
– Marrakech min 27 max 38
– Meknès min 24 max 36
– Fès min 23 max 37
– Ifrane min 17 max 28
– Taounate min 25 max 38
– Errachidia min 24 max 32
– Ouarzazate min 24 max 31
– Agadir min 23 max 35
– Essaouira min 23 max 31
– Laâyoune min 25 max 41
– Es-Semara min 26 max 40
– Dakhla min 17 max 29
– Aousserd min 26 max 42
– Lagouira min 22 max 32
– Midelt min 19 max 27