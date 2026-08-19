Météo. Chaleur persistante au Sud, orages et grêle sur l’Atlas et le Rif ce mercredi 19 août

Tétouan (pays Jbala). Nichée dans une vallée, la «cluse de Tétouan», creusée au nord et au sud des montagnes du Rif par l'oued Mhannech, la cité est considérée comme «la plus andalouse du Maroc», de par son histoire et sa situation géographique. . M1abdelrahman

- Temps assez chaud à chaud sur le Nord de l’Oriental, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Averses orageuses avec risque de grêle localement fortes sur le Moyen et le Haut Atlas, le Rif et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 15/19°C sur l’Atlas et près des côtes et de 20/25°C ailleurs.

- Température en baisse sur la moitié nord du Royaume et en hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 août 2026:

– Oujda min 23 max 36

– Bouarfa min 22 max 38

– Al Hoceima min 24 max 28

– Tétouan min 24 max 32

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 23 max 27

– Tanger min 23 max 28

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 21 max 28

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 20 max 33

– Safi min 20 max 27

– Khouribga min 17 max 36

– Béni Mellal min 20 max 34

– Marrakech min 20 max 31

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 23 max 36

– Ifrane min 19 max 31

– Taounate min 23 max 38

– Errachidia min 28 max 37

– Ouarzazate min 24 max 34

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 21 max 32

– Es-Semara min 22 max 36

– Dakhla min 19 max 33

– Aousserd min 26 max 45

– Lagouira min 21 max 33

– Midelt min 21 max 33