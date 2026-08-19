Météo. Chaleur persistante au Sud, orages et grêle sur l’Atlas et le Rif ce mercredi 19 août

- Temps assez chaud à chaud sur le Nord de l’Oriental, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.
- Averses orageuses avec risque de grêle localement fortes sur le Moyen et le Haut Atlas, le Rif et le Nord de l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 15/19°C sur l’Atlas et près des côtes et de 20/25°C ailleurs.
- Température en baisse sur la moitié nord du Royaume et en hausse sur les provinces sahariennes.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant peu agitée à agitée au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 août 2026:
– Oujda min 23 max 36
– Bouarfa min 22 max 38
– Al Hoceima min 24 max 28
– Tétouan min 24 max 32
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 23 max 27
– Tanger min 23 max 28
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 21 max 28
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 22 max 27
– Settat min 20 max 33
– Safi min 20 max 27
– Khouribga min 17 max 36
– Béni Mellal min 20 max 34
– Marrakech min 20 max 31
– Meknès min 20 max 35
– Fès min 23 max 36
– Ifrane min 19 max 31
– Taounate min 23 max 38
– Errachidia min 28 max 37
– Ouarzazate min 24 max 34
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 21 max 32
– Es-Semara min 22 max 36
– Dakhla min 19 max 33
– Aousserd min 26 max 45
– Lagouira min 21 max 33
– Midelt min 21 max 33