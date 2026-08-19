Société

Météo. Chaleur persistante au Sud, orages et grêle sur l’Atlas et le Rif ce mercredi 19 août

Tétouan (pays Jbala). Nichée dans une vallée, la «cluse de Tétouan», creusée au nord et au sud des montagnes du Rif par l'oued Mhannech, la cité est considérée comme «la plus andalouse du Maroc», de par son histoire et sa situation géographique.

Tétouan (pays Jbala). Nichée dans une vallée, la «cluse de Tétouan», creusée au nord et au sud des montagnes du Rif par l'oued Mhannech, la cité est considérée comme «la plus andalouse du Maroc», de par son histoire et sa situation géographique. . M1abdelrahman

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/08/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à chaud sur le Nord de l’Oriental, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Averses orageuses avec risque de grêle localement fortes sur le Moyen et le Haut Atlas, le Rif et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 15/19°C sur l’Atlas et près des côtes et de 20/25°C ailleurs.

- Température en baisse sur la moitié nord du Royaume et en hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 août 2026:

Oujda min 23 max 36

Bouarfa min 22 max 38

Al Hoceima min 24 max 28

Tétouan min 24 max 32

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 23 max 27

Tanger min 23 max 28

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 21 max 28

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 22 max 27

Settat min 20 max 33

Safi min 20 max 27

Khouribga min 17 max 36

Béni Mellal min 20 max 34

Marrakech min 20 max 31

Meknès min 20 max 35

Fès min 23 max 36

Ifrane min 19 max 31

Taounate min 23 max 38

Errachidia min 28 max 37

Ouarzazate min 24 max 34

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 21 max 32

Es-Semara min 22 max 36

Dakhla min 19 max 33

Aousserd min 26 max 45

Lagouira min 21 max 33

Midelt min 21 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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