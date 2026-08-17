Météo. Chaleur maintenue à l’Est, averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen-Atlas ce lundi 17 août

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas assez nombreux la nuit et la matinée avec bruines ou formations brumeuses près des côtes.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Oriental et l’Est du Moyen-Atlas.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 22/25°c sur la Méditerranée, l’Oriental, le sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur l’Atlas et de 16/22°c ailleurs.
- Température en baisse.
- Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 août 2026:
– Oujda min 24 max 36
– Bouarfa min 24 max 37
– Al Hoceima min 25 max 28
– Tétouan min 25 max 28
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 25 max 28
– Tanger min 23 max 27
– Kénitra min 21 max 27
– Rabat min 21 max 26
– Casablanca min 22 max 27
– El Jadida min 20 max 28
– Settat min 19 max 35
– Safi min 19 max 27
– Khouribga min 17 max 35
– Béni Mellal min 21 max 34
– Marrakech min 19 max 35
– Meknès min 20 max 35
– Fès min 22 max 37
– Ifrane min 17 max 32
– Taounate min 23 max 39
– Errachidia min 23 max 39
– Ouarzazate min 19 max 39
– Agadir min 18 max 27
– Essaouira min 19 max 22
– Laâyoune min 20 max 33
– Es-Semara min 20 max 36
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 25 max 42
– Lagouira min 21 max 28
– Midelt min 19 max 32