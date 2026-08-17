Société

Météo. Chaleur maintenue à l’Est, averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen-Atlas ce lundi 17 août

Crique de Matadero, nord du Maroc. A l'est du parc national d'Al Hoceïma, son sable fin fait face à la limpidité de ce rivage de la mer Méditerranée, caractérisé par sa biodiversité: mollusques, crustacés, poissons, oiseaux et trois espèces de dauphins. 

Crique de Matadero, nord du Maroc. A l'est du parc national d'Al Hoceïma, son sable fin fait face à la limpidité de ce rivage de la mer Méditerranée, caractérisé par sa biodiversité: mollusques, crustacés, poissons, oiseaux et trois espèces de dauphins.  . Salah Eddine Khaldoune

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/08/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez nombreux la nuit et la matinée avec bruines ou formations brumeuses près des côtes.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Oriental et l’Est du Moyen-Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 22/25°c sur la Méditerranée, l’Oriental, le sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur l’Atlas et de 16/22°c ailleurs.

- Température en baisse.

- Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 août 2026:

Oujda min 24 max 36

Bouarfa min 24 max 37

Al Hoceima min 25 max 28

Tétouan min 25 max 28

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 25 max 28

Tanger min 23 max 27

Kénitra min 21 max 27

Rabat min 21 max 26

Casablanca min 22 max 27

El Jadida min 20 max 28

Settat min 19 max 35

Safi min 19 max 27

Khouribga min 17 max 35

Béni Mellal min 21 max 34

Marrakech min 19 max 35

Meknès min 20 max 35

Fès min 22 max 37

Ifrane min 17 max 32

Taounate min 23 max 39

Errachidia min 23 max 39

Ouarzazate min 19 max 39

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 19 max 22

Laâyoune min 20 max 33

Es-Semara min 20 max 36

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 21 max 28

Midelt min 19 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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