Météo. Chaleur maintenue à l’Est, averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen-Atlas ce lundi 17 août

Crique de Matadero, nord du Maroc. A l'est du parc national d'Al Hoceïma, son sable fin fait face à la limpidité de ce rivage de la mer Méditerranée, caractérisé par sa biodiversité: mollusques, crustacés, poissons, oiseaux et trois espèces de dauphins. . Salah Eddine Khaldoune

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez nombreux la nuit et la matinée avec bruines ou formations brumeuses près des côtes.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Oriental et l’Est du Moyen-Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 22/25°c sur la Méditerranée, l’Oriental, le sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur l’Atlas et de 16/22°c ailleurs.

- Température en baisse.

- Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 août 2026:

– Oujda min 24 max 36

– Bouarfa min 24 max 37

– Al Hoceima min 25 max 28

– Tétouan min 25 max 28

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 25 max 28

– Tanger min 23 max 27

– Kénitra min 21 max 27

– Rabat min 21 max 26

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 20 max 28

– Settat min 19 max 35

– Safi min 19 max 27

– Khouribga min 17 max 35

– Béni Mellal min 21 max 34

– Marrakech min 19 max 35

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 22 max 37

– Ifrane min 17 max 32

– Taounate min 23 max 39

– Errachidia min 23 max 39

– Ouarzazate min 19 max 39

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 19 max 22

– Laâyoune min 20 max 33

– Es-Semara min 20 max 36

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 21 max 28

– Midelt min 19 max 32