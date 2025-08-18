Société

Météo. Chaleur intense, brouillards côtiers et orages épars au menu de ce lundi 18 août

La Plage Blanche, sur l'océan Atlantique, entre les villes de Guelmim et Tan-Tan.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/08/2025 à 05h56

- Temps chaud à localement très chaud avec chergui local sur les plaines intérieures Nord et Centre, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec brume ou brouillard par endroits sur la Méditerranée et les côtes Atlantiques.

- Foyers orageux avec ondées ou averses sur le Sud et l’Est des provinces sahariennes, l’Atlas, les plateaux de Phosphates et sur l’Est des Rif.

- Chasse-poussières locales sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantique Centre et l’Ouest des provinces sahariennes.

- Température en hausse sur la Méditerranée, l’Oriental, le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée devenant peu agitée l’après-midi entre Cap Spartel et Larache et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 août 2025:

Oujda min 24 max 42

Bouarfa min 23 max 37

Al Hoceima min 28 max 33

Tétouan min 23 max 37

Sebta min 21 max 29

Mellilia min 25 max 34

Tanger min 24 max 31

Kénitra min 21 max 33

Rabat min 23 max 29

Casablanca min 24 max 29

El Jadida min 22 max 41

Settat min 22 max 41

Safi min 20 max 36

Khouribga min 25 max 42

Béni Mellal min 26 max 42

Marrakech min 27 max 42

Meknès min 26 max 43

Fès min 26 max 43

Ifrane min 20 max 35

Taounate min 29 max 44

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 23 max 38

Agadir min 20 max 34

Essaouira min 20 max 30

Laâyoune min 22 max 34

Es-Semara min 25 max 45

Dakhla min 21 max 25

Aousserd min 28 max 43

Lagouira min 23 max 31

Midelt min 20 max 35.

