Météo. Chaleur intense, brouillards côtiers et orages épars au menu de ce lundi 18 août

La Plage Blanche, sur l'océan Atlantique, entre les villes de Guelmim et Tan-Tan.

- Temps chaud à localement très chaud avec chergui local sur les plaines intérieures Nord et Centre, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec brume ou brouillard par endroits sur la Méditerranée et les côtes Atlantiques.

- Foyers orageux avec ondées ou averses sur le Sud et l’Est des provinces sahariennes, l’Atlas, les plateaux de Phosphates et sur l’Est des Rif.

- Chasse-poussières locales sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantique Centre et l’Ouest des provinces sahariennes.

- Température en hausse sur la Méditerranée, l’Oriental, le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée devenant peu agitée l’après-midi entre Cap Spartel et Larache et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 août 2025:

– Oujda min 24 max 42

– Bouarfa min 23 max 37

– Al Hoceima min 28 max 33

– Tétouan min 23 max 37

– Sebta min 21 max 29

– Mellilia min 25 max 34

– Tanger min 24 max 31

– Kénitra min 21 max 33

– Rabat min 23 max 29

– Casablanca min 24 max 29

– El Jadida min 22 max 41

– Settat min 22 max 41

– Safi min 20 max 36

– Khouribga min 25 max 42

– Béni Mellal min 26 max 42

– Marrakech min 27 max 42

– Meknès min 26 max 43

– Fès min 26 max 43

– Ifrane min 20 max 35

– Taounate min 29 max 44

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 23 max 38

– Agadir min 20 max 34

– Essaouira min 20 max 30

– Laâyoune min 22 max 34

– Es-Semara min 25 max 45

– Dakhla min 21 max 25

– Aousserd min 28 max 43

– Lagouira min 23 max 31

– Midelt min 20 max 35.