Le Portugal exprime sa «vive gratitude» au Maroc pour l’envoi de deux Canadair

Les Canadair marocains ont été déployés depuis la base aérienne de Monte Real au Portugal.

Face à des feux de forêt d’une intensité exceptionnelle, le Portugal a reçu, deux Canadair marocains. Un geste salué par Lisbonne, qui rappelle que ce n’est pas la première fois que Rabat vole au secours de son voisin ibérique.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 14h40

En proie à de violents incendies de forêt, le Portugal a reçu, le 11 août, le renfort de deux Canadair marocains. Dépêchés en urgence, ces avions bombardiers d’eau ont pris le relais après la mise hors service de plusieurs appareils portugais, permettant de renforcer rapidement les opérations de lutte contre le feu. Deux jours plus tard, le gouvernement portugais a tenu à exprimer sa «vive gratitude» pour ce geste, intervenu dans le cadre de l’accord bilatéral de coopération en matière de protection civile entre Rabat et Lisbonne.

Ces appareils ont été déployés depuis la base aérienne de Monte Real, renforçant significativement les moyens portugais pour contenir la propagation des feux. Ce soutien est d’autant plus précieux que le gouvernement avait prolongé l’état d’alerte jusqu’au 13 août, en raison du risque élevé lié aux fortes températures, malgré une baisse des départs de feux grâce aux interdictions en vigueur.

Un acte de solidarité récurrent

Ce n’est pas la première fois que le Maroc vient en aide au Portugal dans des situations d’urgence. En effet, en septembre 2024, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, les Forces Royales Air ont déployé — déjà depuis Monte Real — deux avions Canadair et un avion de soutien type «Casa», accompagnés de quatre équipages et d’une équipe technique, pour soutenir le Portugal dans la lutte contre de graves incendies dans le nord du pays.

Depuis 2016, cette mission constitue la troisième intervention marocaine sur le sol portugais. En 2016 et 2017, les avions marocains avaient effectué près de 70 sorties, totalisant environ 230 heures de vol. Un engagement qui illustre la constance d’une coopération opérationnelle exemplaire entre Rabat et Lisbonne dans la lutte contre les catastrophes naturelles.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 14h40
#Canadair#Feux de forêt#Incendies#Portugal

