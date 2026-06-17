Société

Météo. Chaleur au Sud, nuages sur les côtes, orages sur le Moyen Atlas ce mercredi 17 juin

Un paysage du Moyen Atlas.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 17 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/06/2026 à 06h04

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss et l’intérieur du Gharb.

- Nuages bas assez abondants, la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages, par endroits, sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Tangérois et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Sud-est, l’Oriental, les provinces sahariennes et sur la Méditerranée et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Agadir et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 juin 2026:

Oujda min 16 max 32

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 18 max 28

Tétouan min 17 max 28

Sebta min 15 max 24

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 20 max 32

Kénitra min 18 max 26

Rabat min 16 max 22

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 19 max 24

Settat min 17 max 31

Safi min 19 max 25

Khouribga min 14 max 33

Béni Mellal min 16 max 32

Marrakech min 18 max 34

Meknès min 15 max 35

Fès min 13 max 36

Ifrane min 14 max 26

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 20 max 38

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 16 max 26

Es-Semara min 18 max 31

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 14 max 31

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/06/2026 à 06h04
#DGM#températures#Météorologie#Météo#Climat

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