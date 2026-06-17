Météo. Chaleur au Sud, nuages sur les côtes, orages sur le Moyen Atlas ce mercredi 17 juin

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss et l’intérieur du Gharb.

- Nuages bas assez abondants, la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages, par endroits, sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Tangérois et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Sud-est, l’Oriental, les provinces sahariennes et sur la Méditerranée et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Agadir et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 juin 2026:

– Oujda min 16 max 32

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 18 max 28

– Tétouan min 17 max 28

– Sebta min 15 max 24

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 20 max 32

– Kénitra min 18 max 26

– Rabat min 16 max 22

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 17 max 31

– Safi min 19 max 25

– Khouribga min 14 max 33

– Béni Mellal min 16 max 32

– Marrakech min 18 max 34

– Meknès min 15 max 35

– Fès min 13 max 36

– Ifrane min 14 max 26

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 20 max 38

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 16 max 26

– Es-Semara min 18 max 31

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 14 max 31