Météo. Baisse des températures au Sud, brumes sur les côtes et vents forts attendus ce dimanche 5 octobre

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas et formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières.
- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 30
– Bouarfa min 15 max 30
– Al Hoceima min 19 max 29
– Tétouan min 20 max 32
– Sebta min 20 max 24
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 18 max 24
– Kénitra min 17 max 27
– Rabat min 17 max 23
– Casablanca min 17 max 25
– El Jadida min 17 max 25
– Settat min 16 max 31
– Safi min 16 max 28
– Khouribga min 16 max 33
– Béni Mellal min 18 max 32
– Marrakech min 17 max 34
– Meknès min 14 max 30
– Fès min 15 max 30
– Ifrane min 9 max 26
– Taounate min 17 max 32
– Errachidia min 20 max 32
– Ouarzazate min 17 max 33
– Agadir min 17 max 25
– Essaouira min 17 max 25
– Laâyoune min 19 max 30
– Es-Semara min 18 max 33
– Dakhla min 16 max 27
– Aousserd min 22 max 38
– Lagouira min 22 max 33
– Midelt min 14 max 28