Météo. Baisse des températures au Sud, brumes sur les côtes et vents forts attendus ce dimanche 5 octobre

La Kasbah de Boulaouane près d'El Jadida. (tripadvisor.fr)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 octobre 2025:

Le 05/10/2025 à 05h59

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas et formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières.

- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

Lire aussi : Inondations: le Maroc dans le top 10 africain des pays les plus vulnérables

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 30

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceima min 19 max 29

Tétouan min 20 max 32

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 18 max 24

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 17 max 23

Casablanca min 17 max 25

El Jadida min 17 max 25

Settat min 16 max 31

Safi min 16 max 28

Khouribga min 16 max 33

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 17 max 34

Meknès min 14 max 30

Fès min 15 max 30

Ifrane min 9 max 26

Taounate min 17 max 32

Errachidia min 20 max 32

Ouarzazate min 17 max 33

Agadir min 17 max 25

Essaouira min 17 max 25

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 18 max 33

Dakhla min 16 max 27

Aousserd min 22 max 38

Lagouira min 22 max 33

Midelt min 14 max 28

