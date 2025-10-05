Météo. Baisse des températures au Sud, brumes sur les côtes et vents forts attendus ce dimanche 5 octobre

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas et formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières.

- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 30

– Bouarfa min 15 max 30

– Al Hoceima min 19 max 29

– Tétouan min 20 max 32

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 18 max 24

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 17 max 23

– Casablanca min 17 max 25

– El Jadida min 17 max 25

– Settat min 16 max 31

– Safi min 16 max 28

– Khouribga min 16 max 33

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 17 max 34

– Meknès min 14 max 30

– Fès min 15 max 30

– Ifrane min 9 max 26

– Taounate min 17 max 32

– Errachidia min 20 max 32

– Ouarzazate min 17 max 33

– Agadir min 17 max 25

– Essaouira min 17 max 25

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 18 max 33

– Dakhla min 16 max 27

– Aousserd min 22 max 38

– Lagouira min 22 max 33

– Midelt min 14 max 28