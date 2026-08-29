Météo. Averses orageuses sur le Moyen-Atlas et hausse générale des températures ce samedi 29 août

Remparts de Rabat, construits au XIIe siècle par Yacoub El-Mansour. Le maréchal Hubert Lyautey fit de la ville le centre administratif du protectorat, un choix conservé à l'indépendance, où Rabat devint la capitale du Royaume du Maroc, en 1956. . DR

- Nuages bas matinales et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée.

- Averses orageuses sur le Moyen-Atlas.

- Ondées et orages sur le Rif, le Nord de l’Oriental et l’extrême sud du royaume.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, le Sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss, de 20/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/19°C ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du royaume.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et entre Tarfaya et Laâyoune ainsi qu’agitée à forte entre Safi et Tan Tan.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 août 2026:

– Oujda min 20 max 32

– Bouarfa min 24 max 38

– Al Hoceima min 22 max 29

– Tétouan min 21 max 28

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 19 max 31

– Kénitra min 17 max 30

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 22 max 28

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 17 max 35

– Safi min 18 max 32

– Khouribga min 18 max 36

– Béni Mellal min 21 max 37

– Marrakech min 22 max 38

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 20 max 38

– Ifrane min 18 max 32

– Taounate min 20 max 38

– Errachidia min 25 max 40

– Ouarzazate min 26 max 40

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 19 max 28

– Laâyoune min 19 max 33

– Es-Semara min 19 max 39

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 19 max 32