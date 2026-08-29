Société

Météo. Averses orageuses sur le Moyen-Atlas et hausse générale des températures ce samedi 29 août

Remparts de Rabat, construits au XIIe siècle par Yacoub El-Mansour. Le maréchal Hubert Lyautey fit de la ville le centre administratif du protectorat, un choix conservé à l'indépendance, où Rabat devint la capitale du Royaume du Maroc, en 1956.

Remparts de Rabat, construits au XIIe siècle par Yacoub El-Mansour. Le maréchal Hubert Lyautey fit de la ville le centre administratif du protectorat, un choix conservé à l'indépendance, où Rabat devint la capitale du Royaume du Maroc, en 1956. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/08/2026 à 06h01

- Nuages bas matinales et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée.

- Averses orageuses sur le Moyen-Atlas.

- Ondées et orages sur le Rif, le Nord de l’Oriental et l’extrême sud du royaume.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, le Sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss, de 20/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/19°C ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du royaume.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et entre Tarfaya et Laâyoune ainsi qu’agitée à forte entre Safi et Tan Tan.

Lire aussi : Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 août 2026:

Oujda min 20 max 32

Bouarfa min 24 max 38

Al Hoceima min 22 max 29

Tétouan min 21 max 28

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 21 max 27

Tanger min 19 max 31

Kénitra min 17 max 30

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 22 max 28

El Jadida min 21 max 28

Settat min 17 max 35

Safi min 18 max 32

Khouribga min 18 max 36

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 22 max 38

Meknès min 20 max 37

Fès min 20 max 38

Ifrane min 18 max 32

Taounate min 20 max 38

Errachidia min 25 max 40

Ouarzazate min 26 max 40

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 19 max 28

Laâyoune min 19 max 33

Es-Semara min 19 max 39

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 19 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/08/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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