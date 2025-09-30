Société

Météo. Averses orageuses au sud ce mardi 30 septembre, avec une hausse des températures au Nord

La plage de la ville de Bouznika, dans la province de Benslimane.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 septembre 2025:

Le360 (avec MAP)
Le 30/09/2025 à 05h59

- Averses orageuses à partir de l’après-midi sur l’extrême Sud du pays.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses sur les côtes Centres.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest du pays et le Sud de l’Oriental.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée le matin et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 septembre 2025:

Oujda min 16 max 26

Bouarfa min 15 max 29

Al Hoceima min 17 max 25

Tétouan min 14 max 23

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 18 max 26

Kénitra min 17 max 26

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 19 max 24

Settat min 14 max 31

Safi min 16 max 28

Khouribga min 12 max 27

Béni Mellal min 15 max 28

Marrakech min 17 max 30

Meknès min 16 max 27

Fès min 16 max 29

Ifrane min 9 max 22

Taounate min 16 max 32

Errachidia min 18 max 29

Ouarzazate min 15 max 31

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 15 max 39

Es-Semara min 18 max 32

Dakhla min 16 max 29

Aousserd min 20 max 36

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 11 max 23.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/09/2025 à 05h59
