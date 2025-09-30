Météo. Averses orageuses au sud ce mardi 30 septembre, avec une hausse des températures au Nord

La plage de la ville de Bouznika, dans la province de Benslimane.

- Averses orageuses à partir de l’après-midi sur l’extrême Sud du pays.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses sur les côtes Centres.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest du pays et le Sud de l’Oriental.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée le matin et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte Météo. Averses orageuses avec grêle locale ce lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 septembre 2025:

– Oujda min 16 max 26

– Bouarfa min 15 max 29

– Al Hoceima min 17 max 25

– Tétouan min 14 max 23

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 18 max 26

– Kénitra min 17 max 26

– Rabat min 16 max 24

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 14 max 31

– Safi min 16 max 28

– Khouribga min 12 max 27

– Béni Mellal min 15 max 28

– Marrakech min 17 max 30

– Meknès min 16 max 27

– Fès min 16 max 29

– Ifrane min 9 max 22

– Taounate min 16 max 32

– Errachidia min 18 max 29

– Ouarzazate min 15 max 31

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 16 max 23

– Laâyoune min 15 max 39

– Es-Semara min 18 max 32

– Dakhla min 16 max 29

– Aousserd min 20 max 36

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 11 max 23.