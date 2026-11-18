Le nouveau siège du 26e arrondissement de police a été inauguré ce mercredi matin, 18 novembre, à Hay Mabrouka, à Marrakech. Cette nouvelle structure relève du district de police Médina-Guéliz (préfecture de police de Marrakech). Elle s’inscrit dans la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui vise à renforcer la politique de proximité et à rapprocher les services sécuritaires et administratifs des citoyens.

Plusieurs responsables ont assisté à la cérémonie, notamment le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, et le préfet de police de Marrakech, Mohamed Mchichou. Des chefs de services extérieurs, des élus et des personnalités civiles et militaires étaient également présents.

Le commissaire divisionnaire Mohamed Ouazine, chef du nouvel arrondissement, explique que cette création répond à l’expansion urbaine et démographique de Marrakech. Elle concerne en particulier les quartiers Al Charaf, Al Izdihar et Mabrouka. Selon lui, cette croissance rend nécessaire un renforcement de la couverture sécuritaire pour répondre aux besoins croissants des habitants de ces zones.

Le secteur de compétence de l’arrondissement s’étend sur environ 5 km² et compte quelque 70.000 habitants. Il comprend plusieurs quartiers et ensembles résidentiels, dont certains sont récents, comme Hay Mabrouka, Al Izdihar 1, le lotissement Al Hadika, Douar Koudiat Akioud, Abwab Guéliz, les résidences Allegro, la résidence Mima, Hay Youssef Ben Tachfine ou encore Hay Jnane Awrad.

Le chef de l’arrondissement précise que la structure fonctionnera en continu, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L’objectif est d’assurer une couverture sécuritaire sans interruption, de répondre plus vite aux appels des citoyens et d’intervenir immédiatement si nécessaire.

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L’arrondissement offre ses services dès aujourd’hui aux habitants de son secteur. Il assure une couverture sécuritaire permanente et traite les plaintes et doléances liées aux procédures judiciaires. Il propose aussi des services administratifs, comme la délivrance des certificats de résidence et l’enregistrement des déclarations de perte.

Le contrôleur général Abdelhak Afif dirige le district de police Médina-Guéliz. Selon lui, ce nouvel arrondissement applique la stratégie générale de la DGSN, qui repose notamment sur deux axes: rapprocher les services de sécurité des citoyens et suivre en continu l’expansion urbaine et la croissance démographique. Il souligne que cette démarche consacre les principes de la police de proximité et de l’équité territoriale en matière de couverture sécuritaire, conformément aux Hautes orientations du roi Mohammed VI.

L’arrondissement fait partie de la nouvelle génération de structures sécuritaires. Il dispose des équipements et moyens logistiques nécessaires, d’un système informatique et numérique intégré et d’un réseau de communication moderne, indique le responsable. Il a aussi été doté de ressources humaines suffisantes et qualifiées pour relever les défis sécuritaires et appliquer les principes de bonne gouvernance dans la gestion du service public de sécurité.

Pour Abdelhak Afif, cette mise en service représente une «valeur ajoutée» pour le dispositif sécuritaire de Marrakech. Elle renforce la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contribue à la protection des citoyens et de leurs biens. L’ouverture de cet arrondissement devrait aussi améliorer la qualité des services administratifs. Elle doit enfin consolider la police de proximité dans une ville en pleine transformation urbaine et démographique.