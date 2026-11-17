La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place deux nouvelles brigades cynotechniques à Meknès et à Taza. Ces unités sont destinées à appuyer les services de terrain et à renforcer leur capacité opérationnelle aux niveaux local et régional.

Leur mise en service coïncide avec la célébration du 71e anniversaire de la fête de l’Indépendance. Elle s’inscrit dans une démarche visant à généraliser les brigades cynotechniques sur l’ensemble du territoire et à les mobiliser en soutien aux structures policières chargées du contrôle, de la fouille et de l’intervention dans les situations d’urgence.

Les deux brigades sont composées d’équipes policières spécialisées, formées au travail avec les chiens pour les opérations de détection et de fouille préventive. Leur mission porte sur la recherche de substances suspectes, notamment les stupéfiants, les psychotropes ainsi que les matières inflammables et explosives.

Une brigade cynotechnique.

La DGSN a doté les deux services de moyens logistiques et bureautiques pour l’accomplissement de leurs missions au service de la sécurité des citoyens. Ces unités disposent notamment de véhicules spécialisés aux couleurs de la Sûreté nationale, ainsi que du matériel et des fournitures vétérinaires nécessaires aux soins des chiens.

Ces créations relèvent du programme annuel de la DGSN, lequel prévoit le renforcement des brigades cynotechniques aux postes-frontières et dans les centres urbains. Ce programme vise aussi à doter les services déconcentrés de la Sûreté nationale d’unités spécialisées d’appui, afin de garantir l’efficacité des interventions sécuritaires.