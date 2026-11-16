Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce lundi 16 novembre, de reporter au 23 novembre le procès de deux tiktokeuses poursuivies en état de détention. À l’origine de cette affaire, un différend publicitaire qui a dégénéré en une série d’accusations particulièrement graves sur les réseaux sociaux, notamment de traite des êtres humains, d’avortement d’une mineure et de facilitation de la prostitution. Ce nouveau report intervient alors que Hicham El Maddah, également recherché dans le cadre de cette affaire, s’est présenté aux autorités.

L’audience a été marquée par une forte affluence des familles et des proches des prévenues. Dès 9h30, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dans la salle d’audience numéro 2 et les couloirs du tribunal. Face à l’agitation, le président de l’audience a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler les personnes présentes au calme.

Un différend publicitaire à l’origine de l’affaire

Selon plusieurs médias locaux, cette affaire trouve son origine dans un différend entre les deux tiktokeuses autour d’une offre publicitaire pour un établissement commercial de Marrakech. Une rivalité qui aurait rapidement dégénéré en affrontements publics, alimentés par des vidéos et des diffusions en direct sur TikTok.

Au fil de ces échanges, les deux influenceuses auraient multiplié les insultes, les accusations personnelles et les menaces, allant jusqu’à évoquer des faits particulièrement graves, notamment la traite des êtres humains, l’avortement d’une mineure et la facilitation de la prostitution.

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D’autres allégations, concernant notamment la commercialisation illégale de médicaments destinés à l’avortement et de produits médicaux liés à la virginité, ont également été rapportées dans les plaintes déposées auprès de la justice. Ces accusations, dont la véracité reste toujours à établir, ont conduit les associations plaignantes à exiger l’ouverture d’une enquête.

Des poursuites pour diffamation et atteinte à la vie privée

Les deux créatrices de contenu sont poursuivies dans un dossier portant entres autres sur des faits présumés de diffamation, d’injures publiques, de diffusion de fausses allégations portant atteinte à la vie privée ainsi que de la publication d’images de personnes sans leur consentement.

Les faits examinés par la justice concernent également des contenus susceptibles de constituer un outrage public à la pudeur et des violences psychologiques à l’encontre d’un mineur.

Il convient toutefois de distinguer ces poursuites des accusations de traite des êtres humains, de prostitution et d’avortement formulées dans les vidéos. Ces dernières constituent des allégations dont les autorités ont été invitées à vérifier le bien-fondé, et non des faits établis à l’encontre des personnes mises en cause.

Le 7 novembre, le parquet près le tribunal de première instance de Marrakech avait décidé de poursuivre les deux tiktokeuses en état de détention et de les placer à la prison locale de l’Oudaya.

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L’affaire a également connu d’autres développements. Une créatrice de contenu connue sous le pseudonyme de «Bouchra El Marrakchia» a été interpellée. Elle est soupçonnée d’avoir filmé et diffusé sans autorisation des séquences tournées dans l’enceinte du tribunal, montrant notamment des avocats et des justiciables. Cette intervention est survenue dans un contexte de tensions et d’échanges injurieux diffusés en direct entre l’intéressée et Hicham El Maddah.

Les investigations ont été engagées à la suite de plaintes déposées par trois associations civiles et de défense des droits humains de Marrakech. Ces dernières dénoncent la multiplication de contenus injurieux et diffamatoires sur les réseaux sociaux, ainsi que les accusations graves échangées publiquement entre plusieurs influenceurs.

Les associations ont notamment demandé l’examen des enregistrements diffusés sur TikTok et la prise de mesures légales à l’encontre des éventuelles infractions constatées.

L’examen du dossier reprendra le lundi 23 novembre devant le tribunal de première instance de Marrakech. Les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d’innocence.