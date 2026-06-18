Influenceurs et fausses campagnes de charité: des dérives sur les réseaux sociaux

Des Marocains établis à l’étranger, animés par un élan de générosité, ont répondu à des appels aux dons lancés sur les réseaux sociaux par des arnaqueurs via des influenceurs. (Photo d'illustration). . DR

Au cours des trois semaines précédant l’Aïd al-Adha, une opération de collecte de fonds en ligne, présentée comme une initiative solidaire, a attiré de nombreux Marocains vivant hors du Royaume. Séduits par des messages émouvants faisant la promotion de l’achat de moutons destinés au sacrifice au profit des plus démunis, ces donateurs ont transmis leurs contributions par l’intermédiaire de sociétés de transfert d’argent. «Ils ont découvert aujourd’hui que ces fonds n’avaient jamais été utilisés pour l’achat des bêtes promises, mais qu’ils avaient disparu dans les poches des organisateurs de ces campagnes sur les réseaux sociaux», rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 19 juin.

Pour donner corps à leur supercherie et lui conférer une apparence de crédibilité, ces réseaux d’escrocs ont eu recours à des influenceurs dont la notoriété a inspiré confiance aux victimes. Leur participation a permis d’atteindre un large public et de recueillir des sommes substantielles. Mais une fois les dons collectés, les fraudeurs ont effacé toute trace de leur passage, fermé leurs comptes numériques et rompu tout contact.

Si les influenceurs impliqués n’avaient peut-être pas connaissance des intentions malveillantes des commanditaires, ils n’en demeurent pas moins exposés sur le plan judiciaire. Leur rôle dans la promotion de cette collecte frauduleuse pourrait en effet engager leur responsabilité légale. Selon des sources proches du dossier, ils seront vraisemblablement entendus afin d’identifier les instigateurs de cette campagne trompeuse. Rien ne garantit, par ailleurs, qu’ils seront exonérés de poursuites, leur participation active étant susceptible de les placer sous le coup de la loi.

«Cette affaire n’est cependant pas isolée. Par le passé, les services de police étaient déjà parvenus à démanteler un réseau similaire à la suite de plaintes déposées par des membres de la communauté marocaine à l’étranger», note Al Akhbar. Ces derniers avaient découvert, grâce à leurs proches restés au Maroc, que les bénéficiaires supposés des dons n’avaient reçu que des sommes dérisoires.

Pourtant, ces arrestations n’ont pas mis fin au fléau. Les professionnels de l’escroquerie en ligne, toujours plus ingénieux, imaginent sans cesse de nouveaux stratagèmes pour dépouiller les personnes animées par un esprit de charité, détournant à leur profit les nobles élans de générosité publique.