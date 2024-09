Pèlerinage et arnaques: de nouvelles affaires éclatent

Les éléments de la brigade antigang relevant de la wilaya de la sureté de Meknès ont arrêté, le mardi 27 août, un enseignant de l’École normale supérieure de Meknès soupçonné d’être impliqué dans des affaires d’escroquerie aux visas de pèlerinage à la Mecque.

Le prévenu, un quadragénaire marié et ayant des enfants, faisait l’objet d’un avis de recherche, rapporte Assabah du mardi 3 septembres. Les éléments de la police judiciaire avaient diligenté une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes émanant de citoyens qui ont été victimes d’escroquerie.

Ils ont réussi à localiser le suspect et à l’interpeller après lui avoir tendu un piège bien ficelé. Le mis en cause faisait croire aux personnes désireuses d’effectuer le grand pèlerinage (Haj) qu’il pouvait intervenir en leur faveur pour leur procurer des visas exceptionnels sans passer par l’opération du tirage au sort en contrepartie d’une somme allant de 60 à 80.000 dirhams pour chaque personne. L’enseignant, présumé coupable, a réussi à gagner la confiance d’une dizaine de personnes, hommes et femmes, avec son élégance et son verbe facile.

Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis de saisir des chèques, des photocopies de cartes nationales et des passeports en plus d’une somme d’argent, des reçus de versements bancaires et de transferts d’argent soupçonnés d’être le butin de cette activité criminelle.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Par la suite, il a été déféré devant le procureur du roi qui lui a signifié son inculpation ainsi que les chefs d’accusation qui ont été retenus contre lui, relaie Assabah.

Il faut rappeler que la ville de Meknès a connu plusieurs affaires d’arnaque à la Omra ou au Haj. Des dizaines de citoyens avaient, par le passé, porté plainte contre des intermédiaires qui profitaient des saisons de pèlerinage pour les arnaquer.