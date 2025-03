Malgré la sécheresse, les exportations d’huile d’olive prospèrent

Un récent rapport de la Commission européenne révèle une augmentation significative des exportations marocaines d’huile d’olive vers l’Union Européenne.

Entre octobre et novembre 2024, ces exportations ont atteint 841 tonnes, contre 553 tonnes pour la même période de la campagne précédente. Cette progression substantielle a eu pour conséquence une flambée des prix sur le marché local, atteignant des sommets sans précédent au cours de cette année, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 13 mars.

Parallèlement, le document souligne que les exportations marocaines d’olives se sont maintenues à 12 000 tonnes au cours de cette même période.

Cette publication intervient dans un contexte de diminution notable de la production d’huile d’olive dans le Royaume, due à une sécheresse persistante qui affecte directement les cultures d’olivier.

Cette baisse de la production a entraîné une augmentation des prix sur le marché intérieur, le litre d’huile d’olive dépassant désormais la barre des 100 dirhams.

Il est à noter que cette augmentation des exportations marocaines contraste avec une diminution de 31,4% des importations européennes d’huile d’olive sur les deux premiers mois de la campagne 2024-2025, passant de 27 397 tonnes à 18 802 tonnes.

La culture des olives dans le Royaume, destinées à la consommation et à la production d’huile, traverse une saison agricole difficile, exacerbée par la réduction des ressources en eau pour l’irrigation, les vagues de chaleur successives, et l’impact limité des épisodes orageux et de froid dans certaines régions de l’Oriental.

Devant cette situation, de nombreux agriculteurs se tournent vers la plantation d’oliviers, un rythme qui devrait atteindre son apogée en mars et avril prochains, indique Al Ahdath Al Maghribia.

De plus en plus d’agriculteurs optent pour la culture de variétés étrangères, notamment l’Arbequina espagnole, un choix qui s’explique principalement par un rendement supérieur à celui de la variété locale, la Picholine marocaine, ainsi que par son adaptation à l’irrigation au goutte-à-goutte, considérée comme un moyen efficace de rationaliser la consommation d’eau.