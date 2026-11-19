On pose toujours la même question sur l’Intelligence artificielle: combien d’emplois va-t-elle détruire? C’est la mauvaise question. L’étude publiée ce mois-ci par Coface montre que l’IA agit d’abord sur les emplois qui ne sont jamais créés. En France, un métier plus exposé à l’IA de 10 points publie 12,4% d’offres d’emploi en moins qu’un métier moins exposé du même secteur; l’Allemagne et la Suède suivent la même pente. Les entreprises ne licencient pas. Elles ne recrutent plus.

Un détail change tout: un même métier recule bien plus là où l’entreprise le juge périphérique que là où il est au cœur de son activité, −40% contre −22% pour un développeur informatique. Même technologie, décisions différentes. Ce n’est donc pas la technologie qui tranche, mais des dirigeants qui, poste par poste, choisissent de ne pas embaucher. Cette transformation silencieuse ne provoque ni plan social ni grève, et c’est ce qui la rend dangereuse. Reste une question: que fait le Maroc de ce signal?

Le Maroc en première ligne

Notre pays n’est pas couvert par l’étude. Mais il aurait tort de s’en croire à l’abri. Les métiers qui décrochent en Europe comme la relation client, services informatiques, back-office, comptabilité, sont ceux sur lesquels nous avons bâti une part essentielle de notre emploi qualifié. L’offshoring comptait près de 148.500 emplois à fin 2024, et les centres d’appels représentaient la moitié de son chiffre d’affaires. Nous visions 270.000 emplois en 2030. Ce sont précisément les fonctions que nos clients européens sont en train de repenser avec l’IA.

En même temps, notre marché du travail reste fragile là où il devrait être le plus fort. Au troisième trimestre 2026, selon le HCP, le chômage strict touche 30,5% des 15-24 ans et 18,1% des diplômés du supérieur. Plus de la moitié des chômeurs n’ont jamais travaillé. Notre problème n’est pas tant de perdre des emplois que de ne pas en ouvrir assez à ceux qui arrivent.

C’est exactement là que l’IA frappe en premier. Ses effets ne se liront pas dans des plans sociaux. Ils se liront dans les candidatures sans réponse de nos jeunes diplômés, dans les postes de premier emploi qui ne s’ouvriront plus, dans les contrats de sous-traitance qui ne seront pas renouvelés. Le Maroc ne peut pas se permettre de découvrir le phénomène quand il sera visible: il sera trop tard pour l’anticiper.

Nos entreprises: ne pas confondre IA et réduction des coûts

La tentation est grande, pour nos entreprises, de voir dans l’IA un levier d’économies rapides. Moins de recrutements, des fonctions support allégées, des marges préservées. C’est une lecture de court terme. Une entreprise qui utilise l’IA pour ne plus recruter sans avoir redéfini son projet ne se transforme pas: elle s’amincit.

Quand un poste n’est pas remplacé, le travail ne disparaît pas. Il glisse vers ceux qui restent, sans que les tâches aient été repensées ni les rôles redéfinis. Les équipes absorbent la charge, s’épuisent ou se désengagent, et la productivité promise ne vient pas.

Pour nos entreprises exportatrices de services, l’enjeu est plus grand encore. Rester compétitif par le seul coût de la main-d’œuvre deviendra de plus en plus difficile face à l’automatisation. Notre avantage doit se déplacer vers la valeur: l’expertise, la relation, la capacité à résoudre ce que l’IA ne sait pas résoudre. Ce virage ne se décrète pas. Il se construit dans l’organisation du travail et dans les compétences des hommes et des femmes: Notre capital immatériel.

La logique de l’iceberg

Un décalage se creuse, que peu de dirigeants mesurent. Leurs collaborateurs n’ont pas attendu. Ils utilisent déjà l’IA au quotidien, souvent de leur propre initiative, parfois sans le dire: pour rédiger, résumer, analyser, préparer une réunion. Chacun gagne du temps, à titre individuel. Mais l’entreprise, elle, n’a rien changé: ni ses processus, ni ses rôles, ni ses circuits de décision, ni sa manière de mesurer la performance.

C’est la logique de l’iceberg. La partie visible, ce sont ces usages individuels, qui donnent l’illusion que la transformation est en marche. La partie immergée, la plus lourde, c’est l’organisation: sa structure, son management, sa gouvernance, sa culture. Elle n’a pas bougé. Or c’est elle qui décide si les gains individuels deviennent une performance collective ou se perdent en route.

Ce décalage est dangereux. Les gains de productivité restent invisibles et dispersés: personne ne sait ce qu’ils deviennent. Les risques se multiplient: données confidentielles confiées à des outils non maîtrisés, décisions fondées sur des réponses non vérifiées, fossé entre ceux qui savent utiliser l’IA et ceux qui en sont tenus à l’écart. Et le jour où la direction prendra conscience de l’ampleur des usages, elle sera tentée de réagir avec le seul levier qu’elle maîtrise: ne plus recruter.

Créer les conditions systémiques de l’adaptation, c’est faire descendre la transformation sous la ligne de flottaison. Repenser les processus, redéfinir les rôles, former les managers, fixer un cadre clair d’usage, partager les gains. Ce n’est pas un projet technologique. C’est un projet d’organisation.

Nos dirigeants: une affaire de vision, de management et de culture

C’est à nos dirigeants que revient la première responsabilité. L’IA n’est pas un projet de la direction informatique. C’est un sujet de direction générale, et il se joue sur trois terrains.

La vision d’abord. Quelle entreprise voulons-nous dans cinq ans? Quelles activités voulons-nous renforcer, lesquelles confier à la machine, lesquelles réinventer? Sans réponse à ces questions, des milliers de non-remplacements additionnés redessineront nos organisations sans que personne ne l’ait voulu.

Le management ensuite. Le manager devient l’arbitre entre ce que fait l’humain et ce que fait la machine. Il doit raisonner en tâches et non plus en postes, redessiner le travail, développer ce que l’IA ne remplace pas: le jugement, la relation, la coopération. Qui l’y prépare aujourd’hui?

La culture enfin. Si les gains de productivité ne profitent qu’à quelques-uns, aucun collaborateur n’adhérera à la transformation. Temps libéré, formation, rémunération, nouvelles responsabilités: le partage de ces gains doit être pensé, négocié et dit. C’est le cœur d’un nouveau contrat social, que notre pays doit construire entre entreprises, salariés et pouvoirs publics.

Notre système éducatif: former à ce que la machine ne fera pas

Notre école et notre université forment encore largement à des savoirs codifiés, à des tâches répétitives, à des métiers conçus pour le monde d’hier. Or ce sont précisément ces savoirs que l’IA reproduit le mieux. Former nos jeunes à faire ce que la machine fait déjà, c’est les préparer à être remplacés avant même d’avoir commencé.

Il ne s’agit pas d’ajouter un module d’intelligence artificielle aux programmes. Il s’agit de déplacer le centre de gravité de l’enseignement: de la restitution vers le raisonnement, de la connaissance seule vers la capacité à apprendre, de l’individuel vers le collectif. L’esprit critique, la communication, la coopération, la capacité à poser les bonnes questions à une machine et à juger ses réponses: voilà les compétences qui feront la différence.

Cela suppose aussi de rapprocher enfin l’école de l’entreprise. Des formations construites avec les employeurs, des stages qui comptent, des enseignants qui connaissent le monde du travail. Le décalage entre ce que l’on apprend et ce que l’on attend de nos jeunes est déjà l’une des causes du chômage des diplômés. L’IA va le creuser si nous n’agissons pas.

La formation continue: de l’acculturation à la reconversion

Notre formation continue doit changer d’ambition. Aujourd’hui, elle reste trop souvent un exercice administratif: des heures à consommer, des catalogues à remplir, des programmes peu reliés aux transformations réelles des métiers. Face à l’IA, ce modèle ne suffira pas.

Sensibiliser les salariés au numérique est nécessaire, mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel est d’accompagner les reconversions. Un téléconseiller, un assistant comptable ou un assistant RH dont les tâches sont en partie automatisées doit pouvoir évoluer vers le conseil, l’analyse, la relation complexe ou vers un autre métier. Cela demande des parcours longs, certifiants, construits métier par métier.

Cela demande aussi d’anticiper. Les entreprises doivent identifier dès maintenant les familles de métiers exposées et organiser les passerelles avant que les postes ne soient remis en cause, pas après. La formation continue doit devenir l’outil stratégique de la transition, financé et piloté comme tel, et non une variable d’ajustement budgétaire.

L’employabilité: le premier emploi, maillon menacé

Le premier emploi est le lieu où un métier s’apprend. C’est là que l’on acquiert, par l’expérience, les compétences qui feront les cadres et les experts de demain. Si les entreprises cessent de recruter des jeunes parce qu’une machine exécute leurs tâches, elles rompent la chaîne de la transmission. Pas de juniors aujourd’hui, pas de seniors demain. Certains économistes parlent déjà d’une automatisation qui appauvrit.

Pour un pays comme le nôtre, où l’insertion des jeunes est déjà le défi majeur, ce risque est considérable. Il appelle trois réponses. Mesurer, d’abord: suivre les offres d’emploi par métier et par secteur, comme le fait désormais Coface en Europe, pour disposer d’un signal d’alerte avant que les chiffres du chômage ne parlent. Protéger ensuite le premier emploi, en encourageant les entreprises à maintenir des recrutements de jeunes et à réinventer leur apprentissage: binômes, mentorat, responsabilités confiées tôt. Réorienter enfin, en valorisant les métiers qui résistent partout en Europe,industrie, santé, services à la personne et en leur redonnant de l’attractivité.

Nous avons une jeunesse nombreuse, formée et ambitieuse. Elle peut être notre meilleur atout dans cette transition, ou notre plus grande déception si nous la laissons à la porte des entreprises. C’est une question de compétitivité autant que de cohésion sociale.

Ce qui manque, c’est le leadership

L’étude de Coface le dit elle-même: l’issue n’est pas écrite. Selon les choix faits, l’IA peut produire une transition maîtrisée ou une érosion durable de l’emploi. La technologie ne choisira pas à notre place.

Le Maroc a une fenêtre pour agir. Les effets sont encore discrets chez nous; ils ne le resteront pas. Nos entreprises, nos dirigeants, notre école, notre formation continue et nos pouvoirs publics doivent construire ensemble la réponse, plutôt que de la subir chacun de leur côté. Rien de cela ne relève de la seule responsabilité de l’État, ni de la seule responsabilité des entreprises.

Alors posons-nous les bonnes questions. Quelle économie voulons-nous dans dix ans? Quel travail confions-nous aux femmes et aux hommes de ce pays? Comment partageons-nous la valeur créée? Ce sont des questions de dirigeants, et des questions de société. L’IA n’est pas un sujet technologique. C’est un test de leadership, pour nos entreprises comme pour notre pays.