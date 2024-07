L’exportation des myrtilles marocaines se porte très bien, merci

Sur les cinq premiers mois de cette année 2024, les exportations marocaines de fruits rouges ont légèrement augmenté, indique L’Économiste de ce lundi 8 juillet.

«Au 31 mai dernier, les expéditions de framboises, de fraises et de myrtilles ont enregistré une petite hausse de 1%, principalement tirées par les myrtilles», écrit le quotidien.

Le volume total exporté est de 103.607 tonnes, selon l’Association des producteurs des fruits rouges: «malgré le changement climatique qui a impacté la production, la filière des fruits rouges fait preuve de résilience. Les exportations se poursuivent et enregistrent même une évolution. Les principales destinations sont les pays d’Europe», indique Amin Bennani, le président de cette association professionnelle.

Les exportations de fruits frais sont de 85.301 tonnes, en hausse de 2% comparativement à la même période, pour la précédente campagne agricole.

Quant aux produits transformés, ils ont enregistré une baisse des ventes de 2%, pour un total de 18.306 tonnes écoulées dans les marchés internationaux.

«Les plus fortes baisses ont été enregistrées [sur les] ventes de fraises et de framboises. Le volume global exporté de framboises (fraîches et transformées) a chuté de 9%, passant de 48.852 à 44.504 tonnes. Celui des fraises [est caractérisé par] un recul de 4,1%, [pour un total de] 29.162 tonnes. Les myrtilles poursuivent leur croissance fulgurante, avec une augmentation de leurs ventes de 26%, [pour un total de] 28.569 tonnes», indique L’Économiste.

La culture des myrtilles a commencé au Maroc en 2005, avec quelques champs au départ. La production de ce petit fruit, très apprécié sur les marchés internationaux, a ensuite été caractérisé par une remarquable évolution: augmentation des superficies cultivées, de la production, et donc des exportations. Cette croissance concerne aussi bien les volumes produits que les différentes variétés de cette baie.

Les myrtilles sont principalement cultivées dans les régions de Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Le plus gros volume exporté de myrtilles fraîches provient de la région Souss-Massa (où 13.323 tonnes sont produites), en hausse de 55% comparativement à la campagne agricole de 2022-2023.

Dans cette région, certains producteurs de tomates se sont convertis à la culture de myrtilles, jugée plus rentable. De plus, sa production est généralement disponible dès le mois de décembre.