Le nouveau marché de gros des fruits et légumes de Rabat n’attend que le feu vert pour ouvrir

Vue du nouveau marché de gros des fruits et légumes de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Le360 s’est rendu vendredi sur les lieux pour constater que ce grand chantier qui a nécessité un investissement de 1,2 milliard de dirhams est fin prêt pour démarrer sa mission qui consiste à approvisionner en fruits et légumes toute la région de Rabat et de Salé. Le maître d’ouvrage de cette structure est la Société Rabat Aménagement, la même entité qui est en charge de la construction des grandes infrastructures de base de la capitale administrative.

Situé au milieu de la rocade menant vers Casablanca et contournant la capitale, le marché de gros régional des fruits et légumes de Rabat est «unique en son genre de par sa grande superficie, son architecture et ses équipements modernes», selon les promoteurs de ce projet.

Ce grand marché compte des halles qui abriteront les marchandises, des bâtiments administratifs, des allées internes, des parkings ainsi qu’une belle entrée principale dédiée aux véhicules et au public.

Ce nouveau complexe doit remplacer les marchés de gros existant actuellement au quartier Akkari, à Rabat. Rappelons que le titre foncier du marché de gros d’Akkari avait été hypothéqué par la mairie de la ville auprès du Fonds d’équipement communal. La vente de ce titre permettra de lever l’hypothèque, selon une source communale.