Le nouveau marché de gros des fruits et légumes de Rabat bientôt achevé, voici à quoi il ressemble

Le futur marché de gros régional des fruits et légumes de Rabat est «unique en son genre de par sa grande superficie, son architecture et ses équipements modernes», selon ses promoteurs.

Situé au milieu de la rocade menant vers Casablanca et contournant la capitale, le marché de gros régional des fruits et légumes de Rabat est «unique en son genre de par sa grande superficie, son architecture et ses équipements modernes», selon les promoteurs de ce projet dont les travaux ont démarré en janvier 2023.

À première vue, les travaux de réalisation des halles qui abriteront les marchandises, des toitures, des allées internes ainsi que de l’entrée principale sont presque finis, a-t-on constaté. Il reste les travaux de terrassement et la fin de l’asphaltage des tronçons routiers à l’intérieur de ce complexe situé non loin de la zone industrielle du quartier Takkadoum.

Ce marché de gros des fruits et légumes doit remplacer les marchés de gros existant actuellement au quartier Akkari, à Rabat, ainsi que ceux de Témara et de Salé. Le futur complexe, d’un coût d’investissement total d’environ 1,2 milliard de dirhams et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Rabat région aménagements, sera opérationnelle en 2024.

Lire aussi : Un marché de gros nouvelle génération se dessine à Casablanca

Rappelons que le titre foncier du marché de gros d’Akkari avait été hypothéqué par l’ancienne mairie de la ville auprès du Fonds d’équipement communal. La vente de ce titre permettra de lever l’hypothèque, selon une source communale.

Il faut, par ailleurs, signaler que Rabat s’est équipée d’un grand abattoir moderne construit à Sidi Bouknadel, sur la route nationale allant de Salé à Kénitra. La date de son inauguration n’a pas encore été fixée. Quant à l’actuel abattoir, situé à Akkari, il sera détruit avec l’option d’utiliser son foncier pour d’autres réalisations.