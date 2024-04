Infrastructures: la médina de Meknès repense son système de parkings

Dans le cadre de son vaste programme de réhabilitation de la médina (2019-2023), la ville de Meknès a annoncé, au cours de la semaine dernière, le lancement d’un ambitieux projet d’aménagement à Bab Rha. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 4 avril. Il s’agit de la construction d’un parking souterrain de deux niveaux d’une capacité de 400 places, pour un coût de près de 70 millions de dirhams.

«S’étendant sur une superficie totale de 9.000 m², dont 5.300 m² bâtis en sous-sol, ce parking enterré offrira aux visiteurs et aux résidents de la médina une solution de stationnement de grande envergure. Avec une surface totale couverte d’environ 10.050 m², l’infrastructure permettra une meilleure exploitation du site en permettant également la mise en place d’un espace public en surface des parkings», lit-on.

Inscrit dans un programme visant à créer 800 places de parking dans trois sites distincts de la médina, le chantier de Bab Rha devrait démarrer au second semestre 2024 pour une durée de 18 mois. Les travaux consisteront en des opérations de terrassement, de gros œuvre, d’étanchéité, d’installations électriques et de fluides, ainsi que d’aménagements de voirie et réseaux divers. Piloté par l’ADER-Fès, ce projet vise à résoudre les problèmes de stationnement récurrents dans la médina de Meknès, tout en valorisant le patrimoine architectural et urbanistique de la ville.

Le fonctionnement général du parking repose sur un système centralisé de comptage et de gestion de type «Circontrol outdoor». «Les bornes d’entrée et de sortie transmettent en temps réel à l’Unité centrale de gestion du stationnement diverses données, notamment le nombre de clients horaires et abonnés présents, ainsi que le nombre total de places libres dans le parc et par niveau», précise Les Inspirations Eco.

À partir de ces informations, l’unité centrale gère de manière automatisée l’affichage des messages sur les panneaux de signalisation variable aux accès concernés. Lorsque le parking est saturé, un verrouillage des équipements de distribution de tickets aux pistes d’entrée est prévu pour en interdire l’accès.

Ce système intelligent de gestion en temps réel vise à optimiser la fluidité de la circulation et à orienter les usagers vers les places disponibles. L’objectif est de faciliter l’expérience des utilisateurs et d’assurer une gestion efficace de l’espace de stationnement.