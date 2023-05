Rabat: le projet de deux parkings souterrains toujours en suspens

Le projet de construction de deux parkings souterrains serait renvoyé aux calendes grecques. Il s’agit d’un parking situé sous l’axe entre la place de la Poste, l’avenue Mohammed V et Bank Al Maghrib et un deuxième qui était prévu sous la zone située entre la gare Rabat Ville et la place de la Mosquée Assuna.

«Ces deux projets, pourtant validés par la mairie et la wilaya de Rabat, ne figurent pas aujourd’hui au menu du conseil de la ville, dirigé par Asmae Rhlalou du Rassemblement national des indépendants (RNI)», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 20 et 21 mai.

Et de préciser que «même si les deux projets relèvent des compétences de l’Agence Rabat Région Mobilité (RRM), le conseil de la ville de Rabat demeure concerné puisqu’il est représenté au sein du conseil d’administration de RRM».

De même, la mairie de Rabat est partenaire et signataire de la convention-cadre relative au programme intégré du développement urbain de Rabat, baptisé «Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc», notamment dans son volet relatif «au renforcement des infrastructures et réseau routier, qui comprend la construction des parkings souterrains en vue d’améliorer l’accessibilité et la mobilité dans la capitale», rappellent les sources du quotidien.

Dans ce sillage, Omar Hyani, membre de la mairie de Rabat (Fédération de la Gauche), a déclaré au quotidien que «l’ancien conseil de la ville avait validé à la majorité le projet de construction de deux parkings souterrains, précisant que ce projet a été confié à l’Agence Rabat Région Mobilité». Ce projet, a-t-il fait remarquer, «a été suspendu pendant la période du Covid, avant de refaire l’objet de débats il y a un mois». Mais, indiquent les sources du quotidien, la dernière session ordinaire du conseil de la ville de Rabat n’a pas évoqué ce projet.