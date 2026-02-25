Le Royaume-Uni instaure de nouvelles formalités d’entrée: ce qui change pour les Marocains

Des avions stationnés sur le tarmac de l'aéroport de Heathrow.. AFP or licensors

Depuis le 28 janvier 2026, les voyageurs qui ont besoin d’un visa pour se rendre au Royaume-Uni doivent obligatoirement disposer d’un eVisa avant leur départ, prévient Royal Air Maroc dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Ce système remplace progressivement les visas papier apposés dans les passeports par un visa entièrement numérique.

Les passagers concernés devront également disposer d’un compte valide auprès de UK Visas and Immigration (UKVI), lié à leur passeport, afin de prouver leur statut d’immigration au moment du voyage.

Une seconde étape est entrée en vigueur ce mercredi 25 février pour les voyageurs qui n’ont normalement pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni.

Ces derniers doivent désormais obtenir une Electronic Travel Authorisation (ETA) avant d’embarquer. Sans cette autorisation électronique préalable, les compagnies aériennes ne pourront pas les laisser voyager vers le Royaume-Uni.

Ce système s’inscrit dans la même logique que les autorisations électroniques mises en place par d’autres pays pour renforcer les contrôles avant l’arrivée des passagers.

Certaines situations particulières restent toutefois exemptées de l’ETA:

les passagers en transit international dans les aéroports de Londres‑Heathrow et Manchester, lorsqu’ils ne passent pas par le contrôle des passeports;

les personnes disposant déjà d’un visa britannique valide, à condition que leur compte UKVI soit à jour;

les binationaux britanniques, qui doivent obligatoirement voyager avec un passeport britannique ou irlandais valide, ou avec un Certificate of Entitlement.

La compagnie nationale invite l’ensemble des voyageurs à vérifier leur situation et à effectuer les démarches nécessaires avant leur départ via le portail officiel du gouvernement britannique.