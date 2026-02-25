Société

Le Royaume-Uni instaure de nouvelles formalités d’entrée: ce qui change pour les Marocains

Des avions stationnés sur le tarmac de l'aéroport de Heathrow.. AFP or licensors

Le Home Office, ministère britannique chargé des affaires intérieures, met en place de nouvelles procédures d’entrée sur le territoire dans le cadre de la modernisation du système frontalier du Royaume‑Uni. Ces mesures concerneront l’ensemble des voyageurs internationaux et introduiront davantage de démarches numériques avant le départ.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 11h31

Depuis le 28 janvier 2026, les voyageurs qui ont besoin d’un visa pour se rendre au Royaume-Uni doivent obligatoirement disposer d’un eVisa avant leur départ, prévient Royal Air Maroc dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Ce système remplace progressivement les visas papier apposés dans les passeports par un visa entièrement numérique.

Les passagers concernés devront également disposer d’un compte valide auprès de UK Visas and Immigration (UKVI), lié à leur passeport, afin de prouver leur statut d’immigration au moment du voyage.

Une seconde étape est entrée en vigueur ce mercredi 25 février pour les voyageurs qui n’ont normalement pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni.

Lire aussi : La Chambre de commerce britannique lance un service premium visa UK à Casablanca

Ces derniers doivent désormais obtenir une Electronic Travel Authorisation (ETA) avant d’embarquer. Sans cette autorisation électronique préalable, les compagnies aériennes ne pourront pas les laisser voyager vers le Royaume-Uni.

Ce système s’inscrit dans la même logique que les autorisations électroniques mises en place par d’autres pays pour renforcer les contrôles avant l’arrivée des passagers.

Certaines situations particulières restent toutefois exemptées de l’ETA:

  • les passagers en transit international dans les aéroports de Londres‑Heathrow et Manchester, lorsqu’ils ne passent pas par le contrôle des passeports;
  • les personnes disposant déjà d’un visa britannique valide, à condition que leur compte UKVI soit à jour;
  • les binationaux britanniques, qui doivent obligatoirement voyager avec un passeport britannique ou irlandais valide, ou avec un Certificate of Entitlement.

La compagnie nationale invite l’ensemble des voyageurs à vérifier leur situation et à effectuer les démarches nécessaires avant leur départ via le portail officiel du gouvernement britannique.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 11h31
#Royaume-Uni#Maroc#Visa#voyages à l'étranger#Royal Air Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Visa, Éducation, Business... nouvelles conventions signées entre l’Ambassade de France au Maroc et la CFCIM

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Visa: BLS international alerte contre les intermédiaires non autorisés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Les réseaux sociaux, un visa d’un nouveau genre

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Visa d’entrée aux États-Unis. Les ressortissants algériens désormais soumis à de fortes cautions

Articles les plus lus

1
Hier l’Espagne, aujourd’hui la France et le Niger: comment l’Algérie perd lamentablement toutes ses batailles
2
Glissement de terrain à Bab Berred: un douar entièrement ravagé dans la province de Chefchaouen
3
L’incursion de véhicules suspects du Polisario en Mauritanie derrière une vive colère des autorités de Nouakchott
4
Me Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi: «l’accusation repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations»
5
Qui pour succéder à Chakib Alj à la tête de la CGEM?
6
Walid Regragui n’est plus sélectionneur des Lions de l’Atlas
7
Stratégie 2030 de la prévention routière: le Maroc n’importera plus de motos à moteur modifiable
8
Le passé saharien du Maroc remonte au 8ème siècle
Revues de presse

Voir plus