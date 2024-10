Le programme de réhabilitation de la médina d’Essaouira réalisé à 97%

Le programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira affiche un taux d’avancement global de 97%, apprend-on du Comité provincial de pilotage ad-hoc, réuni ce vendredi 18 octobre au siège de la préfecture de la province.

Jusqu’à présent, 900 familles ont bénéficié de la réhabilitation de leurs logements, 333 bâtiments ont été restaurés ou consolidés, et 123 autres ont été démolis pour assurer la sécurité des résidents et renforcer la structure urbaine. Et sur les 27 projets prévus dans le cadre de ce programme, chapeautés par l’agence d’Al Omrane Essaouira-Chichaoua, 19 sont déjà entièrement achevés, tandis que 8 autres sont en phase de finalisation, avec des taux d’avancement variables, allant jusqu’à 70% pour certaines infrastructures, comme les foyers et centres d’accueil.

Lire aussi : Essaouira: la rénovation de l'ancienne médina va bon train

Ces réalisations incluent des améliorations urbaines, la création de nouveaux espaces sociaux et le développement de structures touristiques. Par exemple, un centre d’interprétation du patrimoine a été inauguré, il y a 11 mois, accueillant plus de 10.000 visiteurs depuis son ouverture, tandis que des projets liés à l’artisanat ont permis de soutenir 80 artisans dans des espaces dédiés.

Le chantier, qui profite aux 13.000 habitants de la médina, touche bientôt à sa fin. Il porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir: la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.