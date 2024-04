Essaouira, principal lieu de tournage de la série «Flight 103», sur l’attentat de Lockerbie

Essaouira s’apprête à accueillir, à partir le 22 avril l’équipe de tournage d’une nouvelle série intitulée «Flight 103». Ayant pour tête d’affiche principale l’acteur britannique oscarisé Colin Firth, la série revient sur l’attentat qui a coûté la vie à plus de 270 personnes, le 21 décembre 1988, après l’explosion d’une bombe dans le Boieng 747 effectuant le vol de la Pan American Airlines, entre Londres et New York, au-dessus du village de Lockerbie en Écosse.

Réalisée par Michael Keillor et coproduite par Sky Studios, Peacock et Carnival Films, la série «Flight 103» aura pour principal décor Essaouira, où le tournage se fera sous la direction de Dune Films. Cette société de production marocaine, spécialisée dans les films et séries étrangères tournés au Maroc, a notamment travaillé sur le long-métrage «La Guerre selon Charlie Wilson», de Mike Nichols (2007), et tout récemment sur «Gladiator 2», de Ridley Scott, dont la sortie est prévue en novembre prochain.

Connu sous le nom de l’attentat de Lockerbie, l’évènement sur lequel se base la série est l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire du Royaume-Uni. En 2001, Abdelbaset al-Megrahi, officier du renseignement libyen, est reconnu coupable de 270 chefs d’accusation de meurtre en relation avec cet attentat, et condamné à la prison à perpétuité. Deux ans plus tard, l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi accepte de verser des indemnités aux familles des victimes, tout en affirmant ne pas être à l’origine de l’attaque.

De nouveaux suspects ont été identifiés en 2015 par les États-Unis, qui annoncent la mise en accusation d’un autre officier du renseignement libyen, Abu Agila Mohammad Masud. Détenu en Libye, il est extradé et placé en détention aux États-Unis en décembre 2022.