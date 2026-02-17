Le Maroc fait son entrée dans la compétition mondiale «Young Lions» à Cannes

Pour la première fois, le Maroc s’inscrit officiellement dans le circuit des Cannes Young Lions, souvent qualifiées d’«Olympiades de la créativité». Portée par l’UACC, représentante officielle du Cannes Lions International Festival of Creativity au Maroc, la compétition nationale ambitionne de structurer l’émergence des jeunes talents et de leur offrir un accès direct à la scène internationale.

Créée il y a 30 ans, la compétition Young Lions rassemble chaque année les meilleurs jeunes talents du monde. En 2025, elle comptait 454 compétiteurs issus de 67 pays, pour seulement 42 équipes lauréates. Le palmarès historique est dominé par le Brésil avec 20 prix, l’Australie avec 19 et le Canada avec 18.

Le format repose sur des briefs réels, en anglais, et un temps limité de 48 heures pour y répondre au niveau national. Le sujet de l’édition portera sur une thématique de l’Amicale marocaine des handicapés (AMH), partenaire officiel de la compétition. «C’est un format qui met les participants en conditions réelles, en testant à la fois la stratégie, l’exécution et la créativité», souligne Hassan Rouissi, président de l’UACC. Les équipes doivent obligatoirement concourir en binôme. Les lauréats nationaux décrochent une distinction Or, Argent ou Bronze, le prix Or ouvrant l’accès à la finale mondiale à Cannes.

Pour cette première édition, cinq catégories ont été retenues: Print, Digital, PR, Media et Marketers, cette dernière étant dédiée aux profils annonceurs en partenariat avec le Groupement des annonceurs du Maroc. «Cette compétition s’adresse aux jeunes professionnels ou freelances, même avec une expérience minimale, tant qu’ils opèrent dans les métiers de la communication, des médias ou du marketing», précise-t-il. «Elle se veut inclusive, mais elle n’est pas ouverte aux étudiants», confirme le président.

Chaque catégorie évalue les projets selon des critères précis: qualité de l’idée créative, pertinence stratégique, faisabilité et impact potentiel. Un jury international composé de plus de 30 experts est chargé d’évaluer les propositions.

Au-delà de la compétition, l’UACC inscrit cette initiative dans une démarche plus large de montée en compétences et de professionnalisation des jeunes talents. L’association, fondée en 1998 et représentant près de 85% du marché publicitaire marocain en valeur, a noué plusieurs partenariats avec des établissements de formation spécialisés. Un programme d’upskilling, axé sur le partage d’insights marché et techniques, ainsi qu’une plateforme dédiée aux stages, visent à faciliter la transition entre l’école et le monde professionnel.

Consciente des obstacles économiques, l’UACC prévoit de prendre en charge le financement d’un maximum de participants. «Notre objectif est de financer au moins cinq équipes, soit dix personnes», précise Ali Boujena, directeur général de l’UACC.

Le lancement officiel de Young Lions Maroc a eu lieu le mois dernier et les inscriptions seront clôturées le 28 février, avant le lancement des briefs du 6 au 8 mars. Les jurys voteront en ligne jusqu’au 11 mars, et les lauréats seront annoncés le 16 mars 2026. Les équipes gagnantes intégreront ensuite le programme officiel des Cannes Young Lions, avec des bootcamps de préparation avant de représenter le Maroc lors de la compétition internationale en juin 2026.

«L’objectif final est clair: rehausser le niveau de créativité au Maroc et positionner durablement le Royaume sur la carte mondiale de l’industrie créative», conclut Ali Boujena.