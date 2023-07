À la rencontre des jeunes créateurs bénéficiaires d’Art’s Factory, un révélateur de talents

Ils étaient soixante jeunes talents de la région de Casablanca-Settat à bénéficier du projet Art’s Factory réalisé en partenariat avec l’université Mohammed VI Polytechnique. Il s’agit d’un programme d’insertion et d’incubation des jeunes artistes dans le domaine du cinéma pendant trois mois en leur offrant un encadrement et une formation pour créer des projets innovants.

Les soixante candidats, âgés de 16 à 32 ans, ont été retenus, après une première sélection, par un jury multidisciplinaire. Un jury qui regroupe plusieurs membres de commissions télévisuelles et cinématographiques, de publicitaires et de professionnels de l’animation, notamment le réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, Ali Rguigue, directeur général des studios Artcoustic spécialisé dans la réalisation de dessins animés 100% marocains, ou encore l’écrivaine Bahaa Trabelsi.

Les réalisations des jeunes talents durant la première phase du projet Art’s Factory ont donné naissance à trois productions culturelles: un film d’animation «koyu», un court métrage «the last game» et un épisode pilote d’une web-série «wled lwaqt». Ces productions ont été projetées, jeudi dernier à l’American Art Center à Casablanca.

Le film d’animation «koyu» est né de la passion des jeunes talents. Le synopsis? C’est l’histoire d’un jeune garçon gnaoui qui aimait la peinture et rêvait de devenir un artiste, comme le confirme Hamza Kandal, parmi les créateurs de cette production. «Dans ce film d’animation, on y suit ce jeune artiste confronté à ses tracas du quotidien. Sa mère ne voulait pas que son fils suive ce chemin et abandonne ses études. Alors que son père l’encourage», fait savoir Hamza.

«Cette passion s’est transformée en dix jours en un projet en bonne et due forme grâce aux moments d’échange et aux bonnes pratiques partagées par les formateurs qui ont été si précieux. Nous avons également essayé de valoriser notre patrimoine culturel dans cette création. Nous y retrouvons des édifices de l’ancienne médina ou encore le Twin Center de Casablanca», ajoute-t-il.

Même si le programme est à ses débuts, il semble qu’il a déjà donné ses fruits. «Art’s Factory est un programme initié par la productrice Siham El Faydi. C’est un programme d’insertion de jeunes talents dans le domaine de l’audiovisuel, cinéma, télévision, graphisme et animation. J’ai encadré les jeunes dans la réalisation de scénarios préexistants», explique Ayoub Lahnoud, réalisateur que Le360 a interrogé.

«L’idée était de transformer ces scénarios en images. Cette première édition a eu lieu à l’UM6P. L’objectif de cette initiative est d’encourager la création de contenu marocain et permettre à ces jeunes talents de faire leur premier pas dans le monde du travail. C’est une chance à ne pas rater», fait savoir ce réalisateur.

Selon les organisateurs, cette initiative a pour objectif de renforcer l’écosystème des métiers créatifs, de connecter les talents avec l’écosystème et de révéler et former les talents autour des métiers de cinéma et de la création de contenu.