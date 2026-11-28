Au Maârif comme dans les grands centres commerciaux de Casablanca, l’ambiance était au shopping ce vendredi. Groupes de jeunes, couples, duos de mères et filles, nombreux étaient ceux qui ont profité de ce dernier vendredi de novembre pour parcourir les magasins, comparer les prix et repartir avec de nouveaux articles moins chers que d’habitude. Si les réductions ont commencé à pointer leur nez depuis quelques semaines déjà, le Black Friday reste un rendez-vous privilégié qui attire ceux qui espèrent faire de bonnes affaires.

Ghita et Zineb ont justement choisi de sortir pour l’occasion. Leur tournée commence dans une grande enseigne du Maârif, mais l’expérience ne tarde pas à les refroidir. «Nous sommes spécialement sorties pour le Black Friday. Je n’ai pas trop aimé là où nous avons commencé. Il y avait vraiment beaucoup de monde», raconte Ghita, tandis que son amie déplore également le désordre dans les rayons.

La suite de leur virée se révèle plus satisfaisante. Si l’affluence est moindre dans la boutique voisine, les promotions ne leur paraissent guère attractives. C’est finalement un peu plus loin qu’elles trouvent des offres à la hauteur de leurs attentes. «Ils ont mis tout le magasin à -40%, ce qui est vraiment bien», estime Ghita.

Les deux amies ne sont pas uniquement sorties pour renouveler leur garde-robe. Un détour par une parapharmacie figure également au programme, notamment pour acheter du maquillage. Mais là encore, l’affluence complique les achats. «Il y a tellement de monde qu’on ne peut pas prendre le temps de regarder les produits. C’est pareil pour les vêtements: difficile de faire son choix ou de les essayer. Et surtout, les tailles disponibles se font très vite rares», regrette Ghita.

Pour Zineb, profiter pleinement du Black Friday est aussi une question de timing. Mieux vaut, selon elle, se rendre dans les magasins dès leur ouverture, avant que les rayons ne soient dévalisés. «Il faut venir vers 10h ou 11h. À partir de 14h ou 15h, c’est fini. Il n’y a plus de tailles, plus rien à voir», conseille-t-elle.

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Pour d’autres, le Black Friday est avant tout l’occasion de se faire plaisir sans grever leur budget. C’est le cas de Rania et Ahmed, deux étudiants qui profitent de cette période pour s’offrir quelques articles à moindre coût, à condition que les remises en valent la peine. «En tant qu’étudiants, surtout en classe préparatoire, c’est l’occasion de décompresser et de s’offrir quelques articles sympas à petits prix», explique Rania.

Ahmed se dit plutôt satisfait des offres proposées par certaines enseignes de prêt-à-porter, même s’il aurait souhaité des rabais plus généreux. «Il y a des offres plutôt intéressantes, notamment dans le magasin dont on vient de sortir. Mais des réductions plus importantes ne seraient pas de refus», souligne-t-il.

Les deux étudiants espéraient en effet des remises de 50%, voire de 60%, plutôt que les 30% à 40% affichés dans plusieurs magasins. «C’est déjà bien, mais des réductions plus importantes seraient les bienvenues, surtout pour nous, les étudiants», renchérit Rania.

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Les bonnes affaires, elles, ne se limitent plus aux magasins. De plus en plus de consommateurs casablancais préfèrent comparer les offres en ligne, quitte à délaisser les enseignes locales durant cette période. Malak, 27 ans, fait partie de ceux qui ont progressivement adopté cette habitude. Elle achète rarement en magasin, estimant que les prix restent élevés et que le choix n’est pas toujours à la hauteur de ses attentes.

«Toute la famille a pris l’habitude de faire ses achats en ligne. Nous commandons également beaucoup sur des sites étrangers, notamment les outlets espagnols et français, où l’on trouve parfois les mêmes articles à des prix deux fois moins élevés qu’au Maroc», explique-t-elle. Les proches qui voyagent deviennent alors un relais pratique pour récupérer les commandes. Une manière de regrouper les achats et de profiter de tarifs qu’elle juge plus avantageux.

Salma, 30 ans, a elle aussi adopté la même méthode. Vêtements, cosmétiques et parfums: elle préfère désormais passer commande sur les sites et applications marocains ou étrangers, où elle estime trouver davantage de choix. Les retours de proches à l’étranger, particulièrement en cette période de fin d’année, lui permettent également de récupérer ses achats sans multiplier les démarches.

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«Dans les magasins marocains, je trouve que le choix est souvent limité et les prix plus élevés. Les prix cassés, ce n’est pas ici qu’on les trouve», estime-t-elle. Pour l’électroménager, elle reconnaît toutefois trouver des offres intéressantes sur Marjane Mall, Jumia ou Electroplanet, même si les stocks ne suivent pas toujours.

Et si le Black Friday fait parler de lui chaque année, Salma préfère ne pas se laisser entraîner par l’effervescence. «Sincèrement, les meilleures soldes ont souvent lieu en janvier. Je préfère attendre et ne pas me précipiter durant cette période», confie-t-elle.

Clairement à Casablanca, le Black Friday ne suscite pas les mêmes réflexes. Certains arpentent les magasins à la recherche de pépites, d’autres espèrent des réductions plus généreuses, et d’autres encore préfèrent commander depuis leur canapé. Une chose est sûre: pour les consommateurs, l’enjeu reste plutôt de dénicher la véritable bonne affaire que de simplement prendre part à la frénésie de cette journée.