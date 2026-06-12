L’Agence nationale du soutien social trace sa feuille de route 2026-2028

En lançant le Chantier des ASD, le roi Mohammed VI a défini quatre principes fondateurs qui structurent le modèle d’intervention de l’ANSS dans la gestion du Régime, à savoir: un ciblage précis et élargi des populations concernées, une mise en œuvre graduelle et rigoureuse, une gouvernance efficiente et un impact social tangible et durable.

Le Roi a également souligné l’importance d’aller au-delà du déploiement opérationnel du Programme, en appelant à la mise en place d’un mécanisme spécifique de suivi et d’évaluation capable d’accompagner l’évolution du Régime dans le temps.

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Tenant dûment compte de cette feuille de route, l’ANSS se déploie à consolider les acquis et à tirer parti de l’expérience accumulée en matière de Soutien Social, en vue de bâtir un modèle à la fois équitable et résilient. Ainsi, le plan d’actions de l’ANSS pour la période 2026-2028 vise à consolider et à améliorer le dispositif des Aides Sociales Directes (ASD). À cet effet, il s’articule autour de trois axes stratégiques majeurs :

Le déploiement réussi et l’amélioration continue des Systèmes d’Information de Gestion des ASD, afin d’assurer une gestion fiable, efficiente et intégrée du dispositif;

L’implémentation de nouvelles Représentations Territoriales, pour adapter les mesures d’accompagnement aux réalités territoriales et évaluer leur pertinence;

Le renforcement de la gestion des doléances et des réclamations des bénéficiaires.

Déploiement réussi et amélioration continue des Systèmes d’Information de Gestion des ASD

La gestion opérationnelle du dispositif des ASD a été provisoirement confiée à la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), dans l’attente de la mise en place des instances de gouvernance de l’ANSS.

Dans cette perspective, la préparation de l’architecture informatique et des Systèmes d’Information a constitué l’une des premières priorités opérationnelles de l’ANSS dès le lancement effectif de ses activités.

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À partir de 2026, l’Agence procédera à l’opérationnalisation de la migration du dispositif de gestion des ASD, depuis les gestionnaires actuels (CNRA-CNSS) vers l’ANSS. Les années 2027 et 2028 seront consacrées à l’optimisation du système d’information de gestion des ASD, notamment à travers l’amélioration continue de ses fonctionnalités, l’augmentation de ses capacités opérationnelles et le renforcement de ses mécanismes de sécurité.

Enfin, en alignement avec les directives nationales de sécurité des Systèmes d’Information, l’Agence compte lancer un ensemble de projets portant sur la mise en place d’une politique de Sécurité des Systèmes d’Information, l’acquisition de solutions avancées de sécurisation des Systèmes d’Information et un audit annuel de sécurité des Systèmes d’Information.

De nouvelles Représentations Territoriales pour adapter l’accompagnement aux réalités locales

Dans le cadre de son approche de proximité humaine et territoriale, l’Agence s’emploie au déploiement progressif de représentations territoriales, agissant en étroite coordination avec l’ensemble des acteurs locaux. Ces représentations interviennent notamment dans le domaine de l’insertion socio-économique des bénéficiaires, en adaptant les dispositifs et mesures d’accompagnement aux spécificités et réalités locales, dans le souci d’assurer un accès équitable aux services sociaux et de garantir l’efficacité des parcours d’insertion.

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Dans cette perspective, l’ANSS s’engage, au cours des trois prochaines années, à renforcer sa présence territoriale, notamment à travers le renforcement de son déploiement territorial dès 2026, avec la mise en place de deux nouvelles représentations au niveau des provinces de Sidi Kacem, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et de Taounate, dans la région de Fès-Meknès.

L’Agence ambitionne également d’étendre ses mesures d’accompagnement au secteur de la santé, en particulier à la santé maternelle et infantile, ainsi qu’à promouvoir la scolarité et l’accès à l’emploi formel et déclaré au profit des ménages bénéficiaires. Ces initiatives visent à réduire les inégalités sociales et territoriales et à instaurer un développement territorial intégré, conformément à la vision éclairée du roi Mohammed VI.

Renforcement de la gestion des réclamations et consolidation de la communication institutionnelle

Compte tenu de l’importance qu’elle accorde au traitement des recours et doléances des citoyens, l’ANSS poursuivra, dans une première phase, l’exécution du contrat actuellement conclu entre la CNSS et le prestataire en charge du Centre de Relations-Bénéficiaires, chargé du traitement des demandes d’information relatives aux ASD.

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En parallèle, l’ANSS développe un chatbot assisté par l’intelligence artificielle, conçu pour répondre de manière automatisée aux questions les plus fréquentes des bénéficiaires.

Actuellement en test auprès des bénéficiaires de la province d’El Jadida, il sera amélioré grâce aux retours des utilisateurs. Ce dispositif digital sera ensuite déployé à grande échelle, notamment en servant de support aux téléconseillers du Centre de Relations-Bénéficiaires et en assistant directement les bénéficiaires via WhatsApp et sur le site internet de l’Agence, avec la possibilité d’interagir en Darija à l’écrit ou à l’oral. Il permettra de réduire le volume des réclamations redondantes et de faciliter l’accès à l’information.

L’ANSS fera également évoluer la procédure de gestion des réclamations, afin de la rendre plus fluide et plus performante, notamment grâce à la possibilité pour les bénéficiaires de téléverser des documents justificatifs en ligne.

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L’ANSS assure la gestion du régime ASD, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les missions de l’Agence consistent en:

Réceptionner et statuer sur les demandes de bénéfice des aides, et traiter les réclamations y afférentes

La réception et la vérification des demandes ;

Assurer le versement des aides aux bénéficiaires ;

Contrôler la véracité des données déclarées en vue de bénéficier des aides ;

Tenir et gérer les comptes relatifs au budget annuel alloué au régime ;

Préparer les données statistiques relatives aux catégories bénéficiaires du régime ;

Publier des rapports périodiques sur le bilan de la gestion du régime ;

Développer des outils de contrôle, de veille et de suivi des indicateurs relatifs au régime ;

Réaliser des études d’évaluation sur l’efficacité du régime et proposer des solutions innovantes pour l’améliorer ;

Présenter toute recommandation ou suggestion au gouvernement afin d’améliorer la gestion du régime et d’accroître son efficacité ;

Conclure des accords de partenariat avec les différentes institutions et organismes nationaux et internationaux qui poursuivent des objectifs similaires ;

Gérer tout autre programme ou dispositif de soutien social que l’Etat peut confier à l’Agence en vertu d’une législation spéciale ou d’accords.