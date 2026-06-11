Société

Aide sociale directe: l’ANSS cartographie cinq profils de bénéficiaires

L’Agence nationale du soutien social (ANSS) a segmenté les quelque 3,9 millions de ménages bénéficiaires de l’Aide sociale directe (ASD) en cinq profils types.. DR

En mobilisant des techniques de classification statistique avancée, l’Agence nationale du soutien social (ANSS) a segmenté les quelque 3,9 millions de ménages bénéficiaires de l’Aide sociale directe (ASD) en cinq profils types.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 11h45

L’Agence nationale du soutien social (ANSS) a conduit un exercice de segmentation inédit de sa base de bénéficiaires. En appliquant des algorithmes de clustering aux données des ménages percevant l’Aide sociale directe (ASD), au-delà des seuls critères de région, de genre et d’âge, l’agence a produit une cartographie fine de leurs réalités socioéconomiques. L’objectif, déclaré dans un communiqué, est d’affiner le ciblage des référents sociaux et d’adapter les modalités d’intervention aux sources concrètes de chaque vulnérabilité, plutôt que de gérer une masse indifférenciée de bénéficiaires.

Cinq clusters homogènes ont émergé de cette analyse, dont la composition révèle des dynamiques familiales profondément contrastées. Le plus important en volume, les Foyers émergents, rassemble un peu plus de 1,2 million de ménages. Il s’agit de familles nucléaires dirigées par des quadragénaires, en phase active de construction familiale, avec de jeunes enfants à charge et une instabilité de revenus caractéristique. L’ANSS considère ces ménages comme les plus susceptibles de sortir de la précarité si l’accompagnement économique et social intervient à ce stade précis, avant que la vulnérabilité ne se cristallise en pauvreté structurelle.

Le deuxième groupe en volume, les Foyers en mue, soit 986.265 ménages, présente un profil majoritairement rural, dirigé par des quinquagénaires confrontés à une transition démographique. Leurs enfants entrent dans l’adolescence ou l’âge adulte, générant de nouvelles charges liées à la scolarisation et à l’insertion professionnelle. La fenêtre d’intervention identifiée est étroite et l’enjeu explicitement posé est celui de la rupture du cycle intergénérationnel de la précarité.

Lire aussi : Aides sociales directes: 40% des bénéficiaires souhaitent un accompagnement vers l’emploi ou une activité génératrice de revenu

Avec 964.690 ménages, les Tandems de vie composent le troisième cluster. Ce groupe réunit des couples âgés vivant à deux, principalement en milieu rural, sans couverture retraite et souvent à mobilité réduite. Pour ces ménages, l’aide directe remplit un rôle de filet de sécurité face à une vulnérabilité structurelle liée au vieillissement et aux dépenses de santé croissantes.

Les Nids désertés, 584.168 ménages, constituent le seul profil entièrement féminin de la segmentation. Ce groupe rassemble des femmes âgées vivant seules, veuves, célibataires ou sans enfant à charge, coupées des solidarités familiales immédiates. L’ANSS souligne la fragilité particulièrement aiguë de ce profil, qui appelle une vigilance spécifique en matière d’accès aux services de base et de protection sociale.

Le cinquième et dernier cluster, les Solitaires sans relais (156.936 ménages), regroupe des individus isolés, hommes ou femmes, souvent localisés en zones périurbaines ou rurales. En marge des structures familiales traditionnelles, ils cumulent isolement relationnel et précarité matérielle, une configuration qui oriente les préconisations de l’Agence vers des dispositifs d’insertion économique et de formation qualifiante.

Sur le plan territorial, l’ANSS note que l’ensemble des douze régions du Royaume abrite simultanément les cinq profils. Ce constat justifie un déploiement territorialisé de l’action sociale, calibré selon la prévalence et les spécificités de chaque cluster à l’échelle locale.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 11h45
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