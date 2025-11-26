Aide sociale directe: le chef du gouvernement annonce une première augmentation des allocations

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, dédiée au développement territorial, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a annoncé une étape majeure dans la concrétisation du chantier royal relatif à l’aide sociale directe. Dès la fin du mois en cours, une première revalorisation des allocations interviendra, et ce, sans modification du prix du gaz butane.

Akhannouch a précisé les nouveaux montants de cette aide ciblée: elle s’élèvera désormais à 250 dirhams pour chacun des trois premiers enfants scolarisés âgés de moins de six ans, et à 175 dirhams pour tout enfant non scolarisé. Une attention particulière est portée aux orphelins de père poursuivant leur scolarité, qui bénéficieront d’une allocation de 375 dirhams par enfant. Il a été souligné qu’un plancher minimal de 500 dirhams était garanti à chaque foyer, y compris ceux n’ayant qu’un seul enfant ou aucun enfant à charge.

Le chef du gouvernement a également indiqué que les enfants orphelins ou abandonnés pris en charge par les établissements de protection sociale seront intégrés dans ce dispositif, afin qu’ils bénéficient pleinement des retombées de la solidarité nationale. «Ce système d’envergure, mis en place dans un laps de temps remarquable, touche plus de 4 millions de familles, soit plus de 12 millions de bénéficiaires, dont 3 millions d’enfants», a-t-il souligné, relayé par Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 27 novembre.

Sur le front de l’investissement, Akhannouch a mis en avant la priorité accordée à l’investissement productif, fondé sur les principes de proximité et d’accès effectif aux services publics. «Le gouvernement a fourni les conditions et les garanties nécessaires pour que le développement territorial soit le véritable vainqueur durant cette mandature», a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif est de permettre au citoyen de bénéficier des fruits du développement et de renforcer l’égalité des chances. Pour ce faire, l’investissement public a connu une augmentation substantielle de 86 % sur la période 2020-2025, et devrait atteindre 380 milliards de dirhams l’année prochaine.

Dans le domaine de l’enseignement, des progrès notables ont été enregistrés, avec des taux de scolarisation atteignant 83% dans le fondamental, 100% dans le primaire et 80% dans les cycles préparatoire et secondaire. Parallèlement, le secteur de la santé connaît une transformation significative avec la qualification d’une nouvelle génération de centres de soins de santé primaires, dont le nombre devrait s’élever à 1.400 établissements d’ici la fin de l’année, note Al Ahdath Al Maghribia.

Enfin, Akhannouch a conclu en évoquant le projet de Loi de Finances 2026, qui traduit l’engagement du gouvernement à renforcer le développement rural intégré. Cet engagement se concrétisera par la mise en œuvre de projets territoriaux dans 36 centres ruraux pilotes, pour un investissement global de 2,8 milliards de dirhams.