Politique

Agence nationale de soutien social: adoption du plan d’action 2026 et renforcement du dispositif d’aide sociale directe

Des billets d'argent liquide. (Photo d'illustration)

Réuni à Rabat sous la présidence de Aziz Akhannouch, le Conseil d’administration de l’Agence nationale de soutien social (ANSS) a validé le plan d’action 2026, tout en dressant le bilan de l’exercice 2025. Au cœur des discussions: la consolidation du programme d’aide sociale directe, qui bénéficie aujourd’hui à près de 3,9 millions de familles, dans le cadre du chantier stratégique de généralisation de la protection sociale.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 17h09

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi 18 février à Rabat, la réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale de soutien social (ANSS), créée en vue de développer et de mettre en œuvre les politiques de soutien social, notamment le chantier des aides sociales directes lancé fin 2023, conformément aux hautes directives royales. Le Conseil d’administration a adopté le plan d’action de l’agence au titre de l’année 2026.

Au début de cette réunion, Akhannouch a mis l’accent sur l’importance du système d’aide sociale directe, en tant que composante centrale du chantier stratégique relatif à la généralisation de la protection sociale, qui bénéficie de la haute sollicitude royale. Ce dispositif consacre une rupture avec les approches ponctuelles. Il instaure un système pérenne qui privilégie le ciblage rigoureux et l’équité pour optimiser l’affectation des ressources vers les plus démunis.

Au cours de cette réunion, la directrice générale a présenté le bilan de l’exercice 2025. Celui-ci est marqué par la mise en œuvre du plan d’action adopté lors de la première session du Conseil d’administration. L’agence a notamment posé les bases pratiques pour assurer la gestion et l’évaluation de l’aide sociale directe, tout en renforçant son impact.

La réunion a également permis de faire le point sur les étapes clés de l’année 2025. Le programme d’aide sociale a notamment été marqué par la revalorisation des montants alloués. Enfin, l’aide destinée aux enfants orphelins et abandonnés en établissements de prévoyance sociale a été officiellement opérationnalisée.

Lire aussi : Couverture médicale: la feuille de soins électronique amorce la fin du tout-papier

Le Conseil a par ailleurs examiné l’ouverture par l’agence d’une représentation territoriale dans la province d’El Jadida, dans le cadre d’une nouvelle vision concernant les dimensions humaine et territoriale pour une plus grande proximité avec les bénéficiaires, afin d’ériger l’aide sociale directe en levier d’autonomisation et d’intégration sociale et économique productive, par le biais de programmes d’accompagnement adaptés aux réalités socio-spatiales des familles.

L’agence a adopté un nouveau mécanisme de suivi pour mesurer la performance du programme. L’objectif est d’évaluer précisément l’impact du système sur la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. Cette approche moderne de gestion vise à maximiser les retombées socio-économiques et humaines des transferts monétaires.

Le Conseil a également adopté, après délibération, une série de conventions entre l’ANSS et plusieurs départements ministériels, établissements publics et organismes internationaux portant principalement sur l’encouragement de la scolarisation des enfants, le soutien à l’emploi des personnes en situation de vulnérabilité, la consécration des principes de bonne gouvernance et l’échange électronique des données entre l’agence et plusieurs départements ministériels et établissements publics.

Selon les données présentées, quelque 3,9 millions de familles bénéficient du programme d’aide sociale directe, soit plus de 12,5 millions de citoyens, dont 5,5 millions d’enfants bénéficiaires depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 21 ans, en plus de 1,7 million de personnes âgées de plus de 60 ans. Ces familles bénéficient d’aides mensuelles et d’aides complémentaires dont les montants varient de 500 à 1.350 dirhams.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 17h09
#Aziz Akhannouch#ANSS#aide sociale directe#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mise en œuvre de l’aide spéciale dédiée aux enfants orphelins ou abandonnés pris en charge par les établissements de protection sociale

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Banque mondiale: un financement de 250 millions de dollars pour renforcer la protection sociale au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Banque mondiale approuve un financement de 600 millions de dollars en faveur du Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: trois décès dus au froid ravivent la question de l’accueil des sans-abri

Articles les plus lus

1
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
2
Bassin du Sebou: de 40% à 90% en moins de trois mois, les retenues dépassent 5 milliards de m³
3
Ramadan et politique
4
À Ksar El Kébir, les images émouvantes des retrouvailles à la veille du Ramadan
5
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
6
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
7
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
8
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
Revues de presse

Voir plus