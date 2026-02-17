Société

Salé: trois décès dus au froid ravivent la question de l’accueil des sans-abri

Un couple de personnes âgées, dormant dans la rue à Casablanca, émeut la toile

Un couple de personnes âgées, dormant dans la rue. DR

Revue de presseLes cas de décès en pleine voie publique de nombreux sans-abri à travers les villes marocaines, dont trois ces deux derniers mois à Salé, ravivent les questionnements sur l’efficacité des interventions sociales en faveur de cette catégorie. Face à cette situation, le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille est particulièrement sous les feux de la rampe ces dernières semaines. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 21h24

À chaque hiver et à chaque rude condition climatique, l’image de personnes se couchant à même le trottoir, ou élisant domicile dans les jardins publics et près des gares routières, met à nu l’insuffisance de la protection sociale en faveur de la catégorie vulnérable des sans-abri. «Cette situation est d’autant plus déplorable que de nombreux décès de sans-abri ont été recensés ces derniers temps à travers plusieurs villes marocaines», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 18 février. Pourquoi un tel manque d’efficacité dans le système d’accueil et de protection des sans-abri? Existe-t-il une coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, tant au niveau central que territorial? Telles sont les questions que se pose le journal après la mort de trois sans-abri durant ces deux derniers mois dans les quartiers de Trabriquet et Bettana, à Salé.

Des acteurs associatifs et des droits humains ont ainsi estimé que ce phénomène d’absence de protection en faveur des sans-abri n’est pas conjoncturel, ni lié à la seule saison hivernale, mais dénote des dysfonctionnements structurels dans la gestion de la situation de cette catégorie sociale, aussi minime soit-elle.

Le manque de statistiques nationales, précises et actualisées, ainsi que l’absence d’un suivi social et sanitaire régulier sont pointés du doigt par les milieux associatifs. Ces derniers précisent que les sans-abri sont en général des personnes atteintes, pour la plupart, de perturbations psychiques, voire de maladies chroniques et autres addictions qui nécessitent des interventions multiformes. Au-delà du nécessaire accueil provisoire en période hivernale, les sans-abri ont surtout besoin d’une approche à long terme qui allie prise en charge sanitaire et tentatives de réinsertion sociale.

Il est vrai que le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, en collaboration avec des associations de la société civile, a mis en place de nombreux centres d’accueil et d’hébergement en faveur des personnes vulnérables, auxquelles de multiples services sociaux sont fournis, en plus d’aides à la réinsertion sociale et professionnelle. Des campagnes sont également menées chaque hiver au profit des sans-abri. Mais des voix critiques ne cessent de dénoncer l’inefficacité de ces interventions, comme le démontre le nombre inquiétant de décès de personnes sans-abri en pleine voie publique.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 21h24

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

HCP. Sans-abris au Maroc: Casablanca en tête

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sept sans-abris assassinés dans le Souss: le tueur en série court toujours

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

"Fik lberd, hak khoud": les Marocains se mobilisent pour aider les sans-abris

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sans-abris au Maroc: un gouvernement sans coeur

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
3
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
4
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
5
Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental
6
Le réveil brutal du régime d’Alger
7
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
8
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
Revues de presse

Voir plus