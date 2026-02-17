Salé: trois décès dus au froid ravivent la question de l’accueil des sans-abri

À chaque hiver et à chaque rude condition climatique, l’image de personnes se couchant à même le trottoir, ou élisant domicile dans les jardins publics et près des gares routières, met à nu l’insuffisance de la protection sociale en faveur de la catégorie vulnérable des sans-abri. «Cette situation est d’autant plus déplorable que de nombreux décès de sans-abri ont été recensés ces derniers temps à travers plusieurs villes marocaines», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 18 février. Pourquoi un tel manque d’efficacité dans le système d’accueil et de protection des sans-abri? Existe-t-il une coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, tant au niveau central que territorial? Telles sont les questions que se pose le journal après la mort de trois sans-abri durant ces deux derniers mois dans les quartiers de Trabriquet et Bettana, à Salé.

Des acteurs associatifs et des droits humains ont ainsi estimé que ce phénomène d’absence de protection en faveur des sans-abri n’est pas conjoncturel, ni lié à la seule saison hivernale, mais dénote des dysfonctionnements structurels dans la gestion de la situation de cette catégorie sociale, aussi minime soit-elle.

Le manque de statistiques nationales, précises et actualisées, ainsi que l’absence d’un suivi social et sanitaire régulier sont pointés du doigt par les milieux associatifs. Ces derniers précisent que les sans-abri sont en général des personnes atteintes, pour la plupart, de perturbations psychiques, voire de maladies chroniques et autres addictions qui nécessitent des interventions multiformes. Au-delà du nécessaire accueil provisoire en période hivernale, les sans-abri ont surtout besoin d’une approche à long terme qui allie prise en charge sanitaire et tentatives de réinsertion sociale.

Il est vrai que le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, en collaboration avec des associations de la société civile, a mis en place de nombreux centres d’accueil et d’hébergement en faveur des personnes vulnérables, auxquelles de multiples services sociaux sont fournis, en plus d’aides à la réinsertion sociale et professionnelle. Des campagnes sont également menées chaque hiver au profit des sans-abri. Mais des voix critiques ne cessent de dénoncer l’inefficacité de ces interventions, comme le démontre le nombre inquiétant de décès de personnes sans-abri en pleine voie publique.