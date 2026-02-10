La route nationale n°8 entre Fès et Taounate coupée suite au débordement de Oued el-leben

Sous l’effet des pluies torrentielles du lundi, le niveau des eaux de l’oued el-leben est brusquement monté, envahissant une partie de la route nationale n°8 au niveau du pont de l’oued. En quelques heures, cet axe stratégique entre Fès et Taounate est devenu impraticable, forçant l’arrêt temporaire de la circulation. Des automobilistes, surpris par la rapidité de la crue, ont dû rebrousser chemin, tandis que les autorités mettaient en place des dispositifs de déviation pour éviter tout drame.

Au-delà des grands axes, la situation s’est révélée particulièrement critique dans plusieurs douars de l’arrière-pays. Les crues ont entraîné l’isolement de zones entières, la coupure de routes secondaires et l’effondrement de ponts reliant différentes communes. Dans certains quartiers, des habitations ont subi des fissures inquiétantes, faisant craindre des risques réels pour la sécurité des habitants, contraints de vivre dans l’angoisse face à l’instabilité des sols détrempés.

Lire aussi : Intempéries: les environs de Meknès inondés par les crues de l’oued Rdom

La route reliant la commune d’Ourtzagh à celle de Ghafsai a été presque entièrement détruite par l’érosion et l’effondrement de blocs rocheux, rendant toute circulation impossible. Même scénario sur l’axe menant de Kariat Ba Mohamed à Taounate, coupé net au niveau de la commune de Moulay Bouchta Al Khammar. Conséquence: des dizaines de camions, en route vers le souk hebdomadaire, ont été contraints de faire demi-tour après la crue de l’oued Ouargha et l’accumulation de boue sur la chaussée, aggravant les difficultés des commerçants et des usagers.

Lire aussi : Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc

Face à cette situation, les autorités locales se sont rapidement déployées sous la supervision du gouverneur de la province. Les équipes de la Protection civile, de la Gendarmerie royale et des services de l’Équipement ont été mobilisées pour sécuriser les routes endommagées, orienter les usagers vers des itinéraires alternatifs et rester en alerte en cas de nouvelle montée des eaux. Les citoyens ont été appelés à la plus grande prudence, avec une consigne claire: éviter toute traversée des zones inondées et attendre une amélioration des conditions météorologiques avant tout déplacement.