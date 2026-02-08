Quatre morts et un disparu dans des crues meurtrières à Tétouan: ce qu’il s’est passé

Le corps d'une des victimes des crues dans la région de Tétouan.

On en sait davantage sur les quatre personnes décédées après avoir été emportées par de violentes crues samedi 7 février 2026 dans la province de Tétouan. Une cinquième est toujours portée disparue. Selon des sources officielles, le drame s’est produit au niveau du douar Lmouajga, relevant de la commune territoriale de Beni Harchen, dans le caïdat de Jbel Lahbib.

L’accident s’est déroulé sur la route provinciale n°4704, à proximité de l’un des principaux affluents de l’oued Rmilat, lorsque de fortes crues ont surpris un véhicule léger transportant cinq personnes avant que les eaux ne l’emportent. Alertées, les autorités locales, les services de sécurité et la protection civile ont immédiatement lancé des opérations de recherche et de sauvetage, mobilisant d’importants moyens humains et logistiques, notamment des équipes de plongeurs, des chiens spécialisés, un drone, ainsi que des volontaires issus de la population locale.

Lors opérations de ratissage suite aux crues ayant fait des victimes dans la région de Tétouan.

Les opérations de ratissage menées durant la nuit de samedi ont permis de repêcher les corps de deux victimes, une adolescente de 14 ans et un enfant âgé de deux ans. Le lendemain matin, les équipes de secours ont retrouvé deux autres corps, celui d’un enfant de 12 ans et celui d’un homme d’une trentaine d’années, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver la cinquième personne disparue.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances et les causes de ce tragique accident.