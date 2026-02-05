Trois morts dans l’effondrement d’une maison à Larache

De violentes précipitations et des vents forts s’abattant sur les régions du nord du pays ont causé une tragédie à Douar Boujria, dans la province de Larache. Une maison a cédé sous la force des éléments, entraînant la mort de deux femmes et d’un enfant de deux ans. «Selon des sources locales, la catastrophe trouve son origine dans d’importants glissements de terrain, induits par la saturation des sols, qui ont ébranlé les fondations de la maison», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 6 février.

Ce drame a profondément attristé la population de ce douar montagneux, où la fragilité des infrastructures et l’angoisse renaissent à chaque épisode pluvieux. Sur place, les autorités locales, appuyées par les éléments de la Gendarmerie royale et des sapeurs-pompiers, se sont rapidement déployées pour sécuriser le périmètre de l’habitation effondrée et éviter un nouvel écroulement. Leurs efforts ont permis d’extraire les corps des victimes des décombres, évacués vers la morgue dans l’attente des instructions du parquet. Une lueur d’espoir a cependant émergé du sinistre: un couple et leur enfant, également présents, ont pu être secourus et transportés à l’hôpital Lalla Meryem pour y recevoir les soins nécessaires.

L’intervention des secours s’est heurtée à d’importantes difficultés logistiques. L’état escarpé des voies d’accès au douar, conjugué à la crue soudaine d’un oued adjacent, a compliqué et ralenti la progression des équipes. Ces obstacles, aggravés par des conditions météorologiques extrêmes, ont mis en relief l’isolement et la précarité des infrastructures routières dans cette localité reculée.

«Cet effondrement survient après plusieurs jours d’intempéries marquées, ayant conduit les autorités provinciales de Larache à activer des mesures préventives», note Assabah. Face à des signaux alarmants d’instabilité des sols observés dans plusieurs villages et douars, des opérations d’évacuation préventive ont été menées là où des fissures et des glissements menaçaient les habitations. Par ailleurs, la route provinciale n° 4704, conduisant au mausolée Moulay Abdeslam Ben Mchich, a dû être coupée à la circulation en raison de dégâts considérables causés par les pluies.