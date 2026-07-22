La Fondation CDG distingue six projets d’innovation sociale digitale au terme de la deuxième édition de DIGIT@CTION

La Fondation CDG clôt la deuxième édition de DIGIT@CTION le 10 juillet 2026, au siège de la CDG à Rabat.. All Right Reserved www.marouanedrissi.ma

La Fondation CDG a clôturé, le 10 juillet 2026, au siège de la Caisse de dépôt et de gestion à Rabat, la deuxième édition de DIGIT@CTION, son dispositif d’appui à l’innovation sociale digitale, sous la présidence de Khalid Safir, directeur général de la CDG et président de la fondation. Au terme d’un parcours d’accompagnement intensif, six projets ont été distingués et bénéficieront d’un financement et d’un suivi renforcé.

Inscrit dans le programme Awane Tam’kin, DIGIT@CTION repose sur une conviction: pour une association, le numérique constitue un levier de transformation. Le parcours s’est déroulé en deux temps. Le Bootcamp du 7 juillet a permis à chaque association de clarifier sa vision et de préciser ses objectifs d’impact. Les 8 et 9 juillet, le Hackathon, organisé en partenariat avec DXC-CDG, a fait passer les projets de l’idée à la solution: aux côtés de mentors issus des métiers du Groupe CDG et mobilisés au titre du mécénat de compétences, les porteurs ont consolidé leur modèle économique, affiné leur stratégie de déploiement et formalisé un Cahier des Prescriptions Spéciales.

La Fondation CDG clot la deuxième édition de DIGIT@CTION le 10 juillet 2026, au siège de la Caisse de Dépôt et de Gestion à Rabat

À l’issue des délibérations d’un jury d’experts, six initiatives ont été retenues pour la pertinence du besoin adressé, le caractère innovant de la solution et leur potentiel d’impact. Elles bénéficieront d’un accompagnement et d’un appui financier dédiés en vue de leur déploiement.

Parmi les lauréats figure l’Amicale Marocaine des IMC (AMI), dans la région de Casablanca-Settat, distinguée pour SMARTCARE by AMI, une plateforme numérique de coordination et de suivi médico-social qui centralise la gestion des bénéficiaires et des séances du centre, au service des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale.

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, l’Association Massar pour le développement inclusif a été primée pour City Drive Guide, une application mobile qui permet aux personnes à mobilité réduite de localiser, réserver et signaler les places de stationnement réservées, en vue d’une mobilité urbaine autonome. Toujours dans cette région, l’Association Marocaine de lutte contre les Myopathies (AMM) a présenté AMM Connect, une application mobile qui numérise et centralise l’accompagnement médical et social des patients atteints de myopathies, à travers un suivi médical continu, une communauté connectée et un scoring équitable d’aide sociale. «Notre association existe depuis plusieurs années et accompagne les patients ainsi que leurs familles afin de leur offrir une meilleure prise en charge. Nous participons aujourd’hui au projet Digit@ction, une initiative que nous avons trouvée particulièrement intéressante, car elle nous a permis de réfléchir à une solution digitale capable d’améliorer l’accompagnement de nos patients et de leurs familles», explique Abdelouahed Janbari, de l’Association de lutte contre la myopathie.

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Trois autres projets complètent ce palmarès. Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Association AFAQ pour la réadaptation et l’insertion des personnes en situation de handicap (ARIPH) a été récompensée pour COSTEP-Together in Every Step, une solution qui coordonne l’intervention pluridisciplinaire autour de l’enfant en situation de handicap, entre spécialistes, famille et administration, afin d’accélérer la décision thérapeutique et de renforcer l’engagement des familles.

Dans la région de Fès-Meknès, l’Association Initiatives pour les droits des femmes (IPDF) a été distinguée pour HIKMA (GBV dataCollector), une solution d’intelligence collective qui transforme les données d’accompagnement du Centre Batha et du réseau TITRIT en recommandations concrètes, pour mieux piloter la prise en charge des femmes aux niveaux individuel, organisationnel et territorial. Enfin, dans la région de Béni Mellal-Khénifra, l’Association Compétences de demain pour le développement et la culture a présenté TAMKIN DIGITAL, une plateforme d’accompagnement social qui garantit la continuité du suivi des bénéficiaires grâce à un historique numérique partagé et qui outille les accompagnateurs associatifs dans le pilotage des parcours d’insertion.

Au-delà des projets distingués, cette édition illustre la démarche de la fondation: renforcer les capacités du tiers secteur en mobilisant les compétences du Groupe CDG au service de l’impact social.