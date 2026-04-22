CDG: plus de 172 milliards de dirhams de réserves gérées en prévoyance

La Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et le régime Collectif d’allocation de retraite (RCAR) ont tenu, le 16 avril 2026, leurs Comités de direction sous la présidence de Khalid Safir, Directeur général de la CDG, et en présence des membres représentant les pouvoirs publics et les affiliés.

En 2025, la CNRA a confirmé son rôle d’opérateur public de référence en accompagnant le déploiement de programmes sociaux à fort impact, parmi lesquels «les Aides directes versées dans le cadre du Programme de Reconstitution du Cheptel National», ainsi que la poursuite de la gestion des fonds de solidarité et d’autres programmes sociaux majeurs, portant notamment sur les Aides sociales directes et l’aide rirecte de l’État pour le soutien au logement, un programme intitulé «DAAM SAKANE».

Le communiqué publié à cet effet note que la CNRA a également poursuivi le développement de son offre de produits retraite afin de répondre aux besoins évolutifs de ses clients et partenaires, marqué notamment par une bonne dynamique de RECORE, avec un chiffre d’affaires dépassant 2,6 milliards de dirhams.

Sur le plan financier, les indicateurs confirment cette dynamique. Selon le communiqué, la CNRA a enregistré une performance financière de 7,1% de son portefeuille de placements, permettant à son actif net de progresser de 2,8 milliards de dirhams pour atteindre 29,2 milliards de dirhams, tandis que le résultat net s’est établi à 172 millions de dirhams.

Par ailleurs, le taux de couverture des engagements demeure supérieur à 100%, traduisant la solidité financière de l’institution. Sur le plan opérationnel, la CNRA a consolidé sa performance et sa qualité de service, avec un taux de respect des engagements de service dépassant les 95%.

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Les indicateurs communiqués pour l’exercice 2025 traduisent un volume de réserves gérées dépassant 172 milliards de dirhams au niveau du domaine prévoyance, tel que précisé par la CDG, en cohérence avec les agrégats présentés pour ses organismes gérés. Le RCAR concentre une part significative avec des réserves évaluées à 142,8 milliards de dirhams, tandis que la CNRA affiche un actif net de 29,2 milliards de dirhams, ce qui correspond à l’ordre de grandeur global annoncé.

En parallèle, les performances financières s’établissent à 7,1% pour la CNRA et à un niveau supérieur à 11% pour le RCAR, avec des résultats nets respectifs de 172 millions de dirhams et 1,7 milliard de dirhams. Ces éléments, selon communiqué s’accompagnent d’un taux de couverture des engagements supérieur à 100% pour la CNRA et d’un horizon de viabilité du RCAR prolongé à 2059, traduisant des équilibres financiers et actuariels consolidés.

Soutenu par la nouvelle architecture d’investissement déployée en synergie avec les structures spécialisées du Groupe CDG, et porté par la progression des cotisations, le RCAR a clôturé l’exercice 2025 sur des performances positives et solides.

La valeur de marché des réserves du Régime général et du régime complémentaire s’est élevée à 142,8 milliards de dirhams, grâce notamment à une performance financière dépassant 11%. Le résultat net affiche ainsi une augmentation de 7% comparé à celui de 2024 et s’élève à 1,7 milliard de dirhams.

Cette bonne performance financière a contribué à la consolidation des équilibres actuariels du régime, qui a vu son horizon de viabilité prolongé à 2059 et sa dette implicite réduite de 2 milliards de dirhams, pour s’établir à environ 65 milliards de dirhams.

Sur le plan opérationnel, le RCAR a également consolidé ses standards de qualité de service, avec un taux de respect des engagements dépassant les 95%.

Le communiqué rappelle que ces performances interviennent dans un environnement marqué par des exigences croissantes en matière de protection sociale, où la CDG - Branche Épargne - Prévoyance a poursuivi en 2025 le renforcement de ses capacités, en consolidant son expertise dans la gestion de dispositifs complexes à fort impact social et ce, au service des politiques publiques de prévoyance sociale et dans l’intérêt des affiliés, bénéficiaires et pensionnés.

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S’appuyant sur une transformation digitale avancée, des outils performants et une gouvernance rigoureuse, l’institution de référence en matière de prévoyance sociale a amélioré son efficacité opérationnelle, fluidifié les parcours des usagers et renforcé la fiabilité de ses dispositifs, tout en garantissant un haut niveau de qualité de service et le respect de ses engagements.

Selon les résultats enregistrés, cette dynamique vient ainsi consolider le positionnement de la CNRA et du RCAR en tant qu’acteurs de référence qui, capitalisant sur ces acquis tout en poursuivant leurs actions pour accompagner l’évolution des dispositifs de prévoyance et contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, tout en participant activement au renforcement des mécanismes de solidarité et de protection sociale, dans le prolongement de la vocation de tiers de confiance portée par la CDG et ses organismes gérés.