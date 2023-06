CNRA-RCAR: paiement anticipé des pensions à l’occasion de l’Aïd Al-Adha

Le siège du groupe CDG (Caisse de dépôt et de gestion), à Rabat.. DR

C’est ce qu’indique un communiqué de la CDG, qui informe qu’à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, sa branche épargne-prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), va procéder au paiement anticipé des pensions des régimes de retraite, des rentes des fonds de solidarité et des aides afférentes à l’échéance de juillet 2023.

Le paiement, indique la même source, se fera à partir du 20 juin.

Pour rappel, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) procédera elle aussi, à titre exceptionnel, au paiement anticipé des pensions du mois de juin avant le 24 juin.