CDG: nouvelle architecture pour le capital-investissement

Lors de la cérémonie de signature des mandats de gestion de l’activité de l’activité capital investissement du groupe CDG, le 3 avril 2026.

Le groupe CDG accélère la transformation de son activité de capital-investissement, en ligne avec son plan stratégique CAP2030. L’institution financière publique a en effet lancé, le 3 avril, la nouvelle architecture de cette activité par la signature des mandats de sa gestion.

«Cette signature marque une étape structurante dans l’exercice de l’activité capital investissement et la transformation de la branche et concrétise, sur les plans contractuel et opérationnel, la mise en œuvre de sa nouvelle organisation», indique le groupe dans un communiqué.

Elle consacre, explique-t-il, la mise en place d’un modèle fondé notamment sur la séparation entre la détention des actifs (Asset Owner) et leur gestion (Asset Manager), le déploiement d’une gestion par mandats, ainsi que la création de CDG Invest Gestion en tant qu’entité dédiée à la gestion.

Alignement aux standards internationaux

S’inscrivant dans «une logique d’alignement avec les meilleures pratiques internationales en matière de gestion d’actifs», cette évolution, ajoute la CDG, vise à renforcer la lisibilité de l’organisation, clarifier les responsabilités et améliorer l’efficacité des processus de décision, tout en consolidant les dispositifs de gouvernance, de pilotage et de suivi de la performance.

Elle s’inscrit également, ajoute le groupe, dans «la dynamique nationale impulsée par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), qui promeut l’émergence de modèles de gestion performants, lisibles et conformes aux standards internationaux, afin de renforcer l’efficacité de l’investissement institutionnel au Maroc».

Le groupe CDG explique que le dispositif mis en place s’articule autour d’un mandat cadre relatif à la gestion de son activité capital-investissement, complété par des mandats spécifiques couvrant les principaux véhicules et programmes de la CDG.

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Dans ce cadre, est-il précisé, CDG Invest Gestion assure, pour le compte du groupe CDG et de ses partenaires institutionnels, l’exécution des activités de gestion couvrant les investissements dans des fonds, les investissements directs en capital investissement, ainsi que les activités connexes relevant de son périmètre.

Ainsi, est-il souligné, via cet ensemble contractuel, le groupe se dote d’un cadre harmonisé définissant, pour chaque véhicule, les modalités de gouvernance, les responsabilités de gestion, les exigences de reporting et de conformité, ainsi que les règles de pilotage et de suivi de la performance. Cette organisation renforce la cohérence d’ensemble et assure une articulation optimale entre orientation stratégique, exécution opérationnelle et création de valeur, selon le groupe.

«Cette avancée réaffirme l’ambition du groupe CDG, portée par son plan stratégique CAP2030, de consolider son positionnement d’investisseur institutionnel de long terme et d’acteur structurant de l’investissement, au service des épargnants, du financement de l’économie et du développement du Royaume», conclut-il.