CDG Invest Management entre au capital de Samta Metals & Alloys via Nama Fund I

CDG Invest Management, à travers son fonds Nama Fund I, et le groupe Samta ont annoncé la conclusion d’un protocole d’investissement portant sur l’entrée minoritaire du fonds au capital de Samta Metals & Alloys, filiale industrielle du groupe Samta. Cette opération vise à accompagner le développement d’un projet intégré de valorisation de métaux non ferreux, centré sur la production de cathodes et de fils de cuivre ainsi que de lingots d’alliages d’aluminium de haute pureté.

Selon le communiqué, Samta Metals & Alloys est positionnée sur le recyclage du cuivre et de l’aluminium, avec pour objectif d’alimenter l’écosystème industriel local en matières premières transformées. Les produits issus du projet sont destinés notamment aux chaînes de valeur de l’automobile, de l’aéronautique et des équipements électriques, dans une logique de renforcement de l’intégration industrielle nationale.

L’opération s’inscrit, d’après les termes du communiqué, dans la stratégie nationale de développement de l’économie circulaire et d’accélération de la transition écologique de l’industrie. En structurant une filière marocaine dédiée au recyclage des métaux non ferreux, le projet vise à réduire la dépendance aux importations de matières premières et à renforcer la souveraineté industrielle sur des segments considérés comme stratégiques.

Toujours selon le communiqué, l’investissement de Nama Fund I permettra à Samta Metals & Alloys de finaliser et d’accélérer la mise en œuvre de son projet industriel, avec une montée progressive des capacités de production. L’ambition affichée est de positionner l’entreprise comme un hub régional, à l’échelle de l’Afrique du Nord, dans le recyclage des métaux non ferreux et la production de matières premières durables.

Cité dans le communiqué, le directeur général délégué de CDG Invest Management, Salaheddine Kamali, indique que cette opération répond à un double enjeu, à la fois l’intégration locale de filières industrielles clés et la décarbonation de la base industrielle. Il précise que «Le recyclage du cuivre et de l’aluminium permet en effet de réduire l’empreinte carbone par rapport à la production primaire, d’autant que le projet s’appuiera exclusivement sur des énergies vertes. Nous sommes convaincus que Samta Metals & Alloys a le potentiel d’être un véritable champion national et régional de valorisation de métaux non ferreux.»

De son côté, Ravi Agrawal, Managing Director du groupe Samta, se dit «honoré de collaborer avec CDG Invest Management pour concrétiser ce projet transformateur. Leur investissement renforce notre capacité à accélérer notre développement et à positionner Samta Metals & Alloys comme leader régional des produits en cuivre et en aluminium recyclés.»

Il réitère l’engagement du projet en faveur du renforcement des capacités industrielles du Maroc et de la transition vers une production verte et responsable, d’après le communiqué.

La finalisation de cette opération demeure conditionnée à la levée des conditions suspensives usuelles, précise le communiqué. CDG Invest Management rappelle, à cette occasion, son statut de société de gestion de fonds d’investissement multi-stratégies, filiale de CDG Invest et régulée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, conformément aux informations figurant dans le même document.