CDG Invest Growth formalise l’entrée de Capmezzanine V au capital de Sodalmu

CDG Invest Growth a officialisé la signature d’un accord en vue de l’entrée de son fonds Capmezzanine V au capital de Sodalmu, producteur des boissons gazeuses ICE. Selon le communiqué, l’opération reste conditionnée à l’autorisation du Conseil de la concurrence.

Par La Rédaction
Le 23/11/2025 à 16h52

L’investissement, de nature minoritaire, vise à consolider l’ancrage national de la marque et à soutenir son développement sur un marché dominé par la montée en puissance des produits locaux. Le communiqué souligne que cette prise de participation «confirme l’ancrage marocain de la société et de ses produits Made in Morocco, portés par une marque locale dédiée au marché national».

Dans une déclaration intégrée au document, Hassan Laaziri, Directeur général de CDG Invest Growth, met en avant la dimension stratégique de cette entrée au capital. Il affirme que la démarche dépasse le simple cadre financier, évoquant le soutien à «une success story marocaine» et la volonté d’accompagner «une croissance durable» grâce aux équipes déjà en place.

CDG Invest Growth, société de gestion régulée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et filiale de CDG Invest, concentre ses opérations sur des investissements en equity ciblant des entreprises marocaines à fort potentiel. Le fonds mobilisé dans cette opération, Capmezzanine V, s’inscrit dans la continuité de cette stratégie orientée vers la consolidation et l’extension d’entreprises locales performantes.

L’opération s’est déroulée avec l’appui de plusieurs cabinets spécialisés. CDG Invest Growth a été conseillée par DLA Piper sur le volet juridique, Accuracy sur l’aspect financier, SFM Conseil pour la fiscalité et IBIS Consulting pour l’ESG, tandis que Sodalmu s’est appuyée sur Dentons pour l’accompagnement juridique.

