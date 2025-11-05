212Founders réalise un troisième exit avec la cession de Cathedis à ORA Technologies

Le siège de la Caisse des dépôts et de gestion (CDG) à Rabat.

Le programme 212Founders, initié par CDG Invest, vient d’annoncer la cession de Cathedis, acteur de référence dans la logistique e-commerce et la livraison du dernier kilomètre, à ORA Technologies, en partenariat avec Azur Innovation Fund.

Cette transaction marque le troisième exit du programme depuis sa création, illustrant la réussite de son modèle fondé sur un accompagnement global, combinant financement en capital et appui opérationnel.

«Ce nouvel exit confirme la cohérence de notre stratégie: accompagner les start-ups jusqu’à leur pleine maturité, puis favoriser leur transmission dans les meilleures conditions pour leur avenir et celui de l’écosystème», souligne Nawfal Fassi Fihri, directeur délégué en charge du programme 212Founders-CDG Invest.

Une première au Maroc: une start-up rachète une start-up

La cession de Cathedis à ORA Technologies constitue une grande première au Maroc. C’est en effet la première fois qu’une start-up locale en rachète une autre dans une logique de build-up, marquant une étape clé dans la montée en maturité de l’écosystème marocain.

Cette opération envoie plusieurs signaux forts, indique 212Founders-CDG Invest dans un communiqué: les synergies entre acteurs marocains deviennent un levier concret de croissance et de consolidation, les sorties d’investisseurs se font désormais de manière fluide, sans contraintes administratives, le capital-risque marocain démontre sa capacité à générer des cycles complets d’investissement et de liquidité.

Un écosystème qui monte en puissance

Au-delà du succès financier, cette transaction témoigne d’un changement structurel dans l’écosystème entrepreneurial marocain, est-il souligné. Les startups locales sont désormais capables de croître, se consolider et créer de la valeur tout en offrant des opportunités de sortie attractives pour les investisseurs.

«Notre rôle est d’accompagner la création de valeur, mais aussi de contribuer à un environnement où les start-ups peuvent croître, se consolider et créer des opportunités pour d’autres», ajoute Nawfal Fassi Fihri.

212Founders réaffirme ainsi sa mission: soutenir l’ambition, la durabilité et l’impact des jeunes entreprises marocaines, avec la conviction que le Maroc dispose désormais des atouts nécessaires pour faire émerger des leaders technologiques de rang mondial.

Cathedis, pionnier de la logistique e-commerce

Cathedis est une start-up marocaine spécialisée dans la logistique e-commerce et la livraison du dernier kilomètre.

Grâce à sa plateforme 100% digitalisée, la start-up offre des solutions intégrées de collecte, suivi en temps réel, gestion des paiements à la livraison et retours, avec une couverture nationale et une exigence de qualité reconnue.

212Founders et CDG Invest, catalyseurs de l’entrepreneuriat

Lancé en 2019 par CDG Invest, 212Founders accompagne et finance les start-ups marocaines à fort potentiel, avec pour objectif de bâtir un tissu entrepreneurial innovant et compétitif.

Pour CDG Invest, cette nouvelle étape s’inscrit pleinement dans sa mission de soutenir la diversification productive, la régionalisation économique et la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc.