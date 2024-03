Pièces de carrosserie automobile: CDG Invest dans le capital d’Autoecoparts Sas

CDG Invest réalise son cinquième investissement stratégique via son programme Génération Entrepreneurs, en faveur d’Autoecoparts Sas, entreprise opérant dans le marché des pièces de carrosserie automobile. Et ce, via une augmentation de capital qui vise à soutenir le plan de développement de la société fondée à la fin de l’année 2018.

Autoecoparts Sas est «déjà reconnue pour son modèle performant par des compagnies d’assurance majeures telles que RMA et Sanlam Maroc, ainsi que des acteurs phares de la location de véhicules comme Arval Maroc» et aspire à devenir la référence pour les pièces de carrosserie dans le cadre de la gestion des sinistres automobiles, indique un communiqué des partenaires.

«Autoecoparts se distingue par son engagement à fournir une offre compétitive et transparente, caractérisée par une stabilité des prix, une traçabilité rigoureuse et une offre multimarque étendue», note la même source. «L’entreprise s’engage à répondre efficacement aux enjeux de disponibilité, de coût et de délai, grâce à l’importation, le stockage et la distribution, garantissant des pièces de qualité conformes aux normes européennes», poursuit-elle.

À rappeler que le programme Génération Entrepreneurs de CDG Invest est dédié à l’émergence d’entrepreneurs ambitieux, «capables de propulser des entreprises marocaines vers une croissance rapide et de contribuer à la transformation productive de l’économie nationale».

Avec un soutien financier pouvant atteindre 20 millions de dirhams, ainsi qu’un accompagnement stratégique tout au long du cycle d’investissement, ce programme se positionne comme un «catalyseur de succès pour les entreprises innovantes dans les secteurs industriels et dans les services».