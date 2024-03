Emballage industriel: CDG Invest entre dans le capital de Strapack Morocco

À travers son programme «Génération Entrepreneurs», CDG Invest, le véhicule d’investissement du Groupe GDG, vient d’entrer dans le capital de Strapack Morocco, entreprise marocaine opérant dans le domaine de l’emballage industriel.

L’entreprise tangéroise est la première à se spécialiser dans la production et la commercialisation de feuillard de cerclage en polypropylène (PP) et en polyéthylène téréphtalate (PET), ainsi que dans les machines de cerclage associées. De quoi affranchir le marché marocain de «l’importation en implantant une production locale» conforme aux «standards de qualité internationaux les plus rigoureux», et ceci grâce à «une expertise 100% marocaine», indique un communiqué conjoint.

L’investissement de CDG Invest, opéré sous forme d’augmentation de capital, est destiné à soutenir la croissance de Strapack Morocco, avec le double objectif de consolider sa position de leader sur le marché marocain du feuillard de cerclage et d’étendre son expansion à l’international, notamment dans les pays voisins du Maroc, indique la même source.

«Cet investissement permettra de renforcer les capacités techniques de la société, ainsi que ses moyens financiers et humains visant à étoffer son offre de produits, à garantir une disponibilité immédiate par rapport aux délais habituels d’importation, des coûts compétitifs et une qualité sans compromis», poursuit le communiqué.

À noter que le programme «Génération Entrepreneurs» de CDG Invest est conçu comme un «catalyseur de succès» pour les entreprises innovantes dans les secteurs industriels et celui des services, via un soutien financier, pouvant atteindre 20 millions de dirhams, et un accompagnement stratégique tout au long du cycle d’investissement.