Paiement en ligne: CDG Invest dans le capital de la plateforme PayTic

CDG Invest investit, à travers son programme 212Founders, dans PayTic, startup spécialisée dans la gestion des programmes de cartes de paiement pour les institutions financières. Ce qui porte à 19 les financements en Seed et Series A concrétisés par ce programme d’investissement et d’accompagnement depuis 2019, avec un montant total de 110 millions de dirhams.

Fondée et dirigée par Imad Boumahdi, la startup PayTic est présente à Casablanca, à Charlottetown au Canada, et prochainement à Londres, en Angleterre. Elle se distingue en tant que fintech innovante axée sur la transformation du back-office monétique des émetteurs de cartes de paiement.

2023 a été une année favorable pour cette startup issue de la cohorte Winter22 du programme 212Founders, avec la signature de plus de 20 partenariats stratégiques, ainsi que la reconnaissance mondiale. Elle a, en effet, décroché le prix annuel de la technologie bancaire par Fintech Futures à Londres et le prix Excellence in Finance-SaaS Award au Finext Awards de Dubai.